A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu Galler karşılaşması öncesinde hazırlık maçında Berlin’de Almanya ile karşılaşacak. Hazırlık maçında 4. kez karşı karşıya gelecek Milli takımımız bu maçlarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Vincenzo Montella ile EURO 2024 Elemelerinde galibiyet serisi yakalayan ay yıldızlılar hazırlık maçında dünya devi karşısında galibiyet almaya çalışacak. Peki, Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi ve maç kadrosu.