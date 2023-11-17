URO 2024 Elemeleri A Grubu 9. haftasında İspanya deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 3-1 mağlup etti.
İspanya,
A Grubu 9. haftasında deplasmanda Güney Kıbrıs ile karşılaştı. Maç İspanya’nın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ve Joselu’dan geldi. Güney Kıbrıs - İspanya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇ ÖZETİ
GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇ ÖZETİ
GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇ SONUCU
GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇ SONUCU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
#Güney Kıbrıs
#İspanya
#EURO 2024 Elemeleri
33 dakika önce