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Euro 2024 Elemeleri: İspanya deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 3-1 mağlup etti | ÖZET

EURO 2024 Elemeleri A Grubu 9. haftasında Güney Kıbrıs evinde İspanya’yı konuk etti. Maç İspanya’nın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 5’ Lamine Yamal, 22’ Mikel Oyarzabal, 28’ Joselu ve 75’ Kostas Pileas’dan geldi. İspanya bu sonuçla A grubunda 18 puana ulaşarak liderliğini korudu. Güney Kıbrıs - İspanya maç özeti ve EURO 2024 Elemeleri puan durumu haberimizde.

09:54 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
URO 2024 Elemeleri A Grubu 9. haftasında İspanya deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 3-1 mağlup etti.

URO 2024 Elemeleri A Grubu 9. haftasında İspanya deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 3-1 mağlup etti.

İspanya,
A Grubu 9. haftasında deplasmanda Güney Kıbrıs ile karşılaştı. Maç İspanya’nın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ve Joselu’dan geldi. Güney Kıbrıs - İspanya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇ ÖZETİ

Güney Kıbrıs - İspanya maç özetini izlemek için

GÜNEY KIBRIS - İSPANYA MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI




#Güney Kıbrıs
#İspanya
#EURO 2024 Elemeleri
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