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Güney Kore’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle birçok ülke Rusya'ya yaptırım kararı uyguladı. Bu ülkeler arasında Güney Kore'de mevcut. Güney Kore hükümeti, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlara bir yenisini daha ekleyerek, Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklanacağını ve varlıklarının dondurulacağını duyurdu. Peki, Güney Kore nerde? Güney Kore'nın yaptırım kararı nedir? Haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Güney Korenin Rusyaya karşı yaptırım kararı nedir? Güney Kore nerede?
Güney Kore'nin Rusya'ya karşı yaptırım kararı nedir? Güney Kore nerede?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hızla devam ediyor. Birçok ülkenin Rusya'ya karşı yaptırım kararları artarken her geçen gün bir yenisi daha geliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgalde 12. güne girilirken, uluslararası camianın Moskova’ya yönelik yaptırımlarına bir yenisi daha eklendi.

Güney Kore'nin Rusya'ya karşı yaptırım kararı nedir?

Seul yönetimi, Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından batı ülkeleri ile birlikte hareket ederek, 1 Mart’ta 7 büyük Rus bankasına yaptırım uygulama kararı almış, söz konusu bankalar ve bağlı kuruluşlarla yapılan ticari işlemleri yasaklamıştı. Seul yönetimi, Rus devlet tahvillerinin ticaretinin de yasaklanacağını duyurmuştu.

Rusya Merkez Bankası’nın tüm varlıklarının dondurulacağı ve Güney Kore Maliye Bakanlığı’nın ek yaptırımlara ilişkin detayları günün ilerleyen saatlerinde kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.Güney Kore hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklama kararı alındığı kaydedildi. Son adımla birlikte Güney Kore’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişlemiş oldu.

Güney Kore nerede?

Güney Kore'de Kuzeydoğu Asya bölümünde yer alır. Kore Yarımada'sının %45'ini oluşturur. Kuzey kısmında Çin ve Kuzey Kore komşu ülkelerdir. Doğu tarafından Japonya ve Doğu Denizi yer alır.

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