|
Özgün

Günde ne kadar su tüketmeli?

Günlük su tüketim miktarı yaş, cinsiyet, aktivite düzeyi ve iklim koşullarına göre değişiklik gösterse de uzmanlar yetişkin bireylerin her gün ortalama 2.5 litre su tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Su ihtiyacınızı belirlemek için en güvenilir yol, vücudunuzun susuz kalmadığından emin olmaktır. Susuzluğun belirtileri arasında susama, kuru cilt, idrar renginde koyulaşma ve yorgunluk sayılabilir. Peki günde kaç bardak su içilmeli? İşte detaylar.

11:14 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Günde kaç bardak su içilmeli?

Günde kaç bardak su içilmeli?

Medicana International Samsun Hastanesi Diyetisyeni Cemre Balkan, su tüketimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Cemre Balkan, “Su tüketimi, vücudumuzdaki ozmotik dengeyi sağlamak bakımından dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Yetişkin bireylerin günlük en az 2.5 litre su tüketmesi, yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek açısından elzemdir” dedi.

GÜNLÜK NE KADAR, KAÇ LİTRE VE KAÇ BARDAK SU İÇİLMELİ?

Diyetisyen Cemre Balkan, “Su tüketimi, vücudumuzdaki ozmotik dengeyi sağlamak bakımından dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Yetişkin bireylerin günlük en az 2.5 litre (12,5 bardak) su tüketmesi, yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek açısından elzemdir” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Diyetisyeni Cemre Balkan, su tüketimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Su miktarının bireylerin yaş gruplarına, cinsiyetine ve fiziksel özelliklerine göre değişiklik gösterebildiğini ifade eden Cemre Balkan, “Özellikle yaz aylarında sıcaklardan dolayı oluşan terlemelerle daha fazla sıvı kaybı gerçekleşir. Vücut ağırlığının yüzde 10’undan daha fazla su kaybedilmesi şiddetli halsizlik ve sıcak çarpmasına neden olur. Bol sıvı alımı ile oluşacak bu vücut dengesizliğinin önüne geçilmesi önemlidir. Vücutta eksilen sıvıyı kahve, çay, gazoz şeklinde değil, su olarak alınmalıdır. Fakat eğer fazla miktarda su tüketimi sağlanamıyorsa alternatif bir seçenek olarak ayran, doğal maden suları, doğal bitki çayları, meyvenin kendi tadı ile yapılmış kompostolar içecek olarak tercih edilebilir. Kafeinli ve alkollü içecekler vücuda verdiklerinden fazla sıvı kaybına neden olduğu için özellikle yaz aylarında pek önerilmez, kullanıldığı taktirde daha fazla su tüketimi sağlanmalıdır. Çok şekerli ve kalorili içecekler yerine taze meyve veya sebze içeren elektrolit dengesi uygun seçimler daha doğru olur” diye konuştu.

‘’YAZ AYLARINDA SU İÇERİĞİ YÜKSEK MEYVELER TÜKETİN’’

Diyetisyen Cemre Balkan, “Su içeriği yüksek olan meyve ve sebzeleri tüketmek de yaz ayları için çok önemlidir. Veya bunlarla doğal içecekler de yapabiliriz. Örnek olarak; Şeker yerine tatlandırıcı kullanarak, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve bol buzlu su bir limonata hazırlanabilir. Yine aynı şekilde şeftaliden veya diğer meyvelerden de komposto yapılabilir. Porsiyon miktarını sizin ayarlayacağınız, meyvelerini isteğinize göre değiştirebileceğiniz enfes bir komposto, yaz akşamları için elzem haline gelecektir” şeklinde konuştu.



#günlük su tüketimi
#Diyetisyen
#Medicana International Samsun Hastanesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
VPN nedir, nasıl kullanılır?