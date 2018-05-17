Günün iftar menüsü! Bugün ne pişirsem?

İftar menüsünde bugün renkli pastırmalı rulo börek tarifini hazırladık. Bugün ne pişirsem diye düşünen ev hanımları için pratik tarifleri bir araya getirdik. Sizler de bu akşama özel bir menü olsun istiyorsanız alternatif olarak renkli pastırmalı rulo börek tarifini deneyebilirsiniz. İşte günün yemek tarifleri...

Yapılışı

1-

Unlu sos malzemelerini bir kasede karıştırın.

2-

Havuçları rendeleyin ve üzerine tuz serpin.

3-



İlk yufkayı tezgaha serin ve üzerine sosun 3’te birini fırça ile yayın.

4-



Ardından yufkanın üzerine havuçları yayın.

5-



İkinci yufkayı alttaki yufkanın üzerine kapatın. Kalan sosun yarısını da fırça yufkanın üzerine yayın.

6-

Sıra geldi ıspanağa. Yufkaların üzerine ıspanak yapraklarını yayın.

7-

Üçüncü yufkayı en üste serin. Kalan sosu üzerine yayıp pastırmaları parçalayıp ekleyin.

8-



Yufkaları nazikçe rulo yapın. Bir yandan kenarlarını da kapatın ki malzemeleri dışarı çıkmasın.

9-

Ruloyu ortadan ikiye bölün.

10-



Böreği yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yan yana dizin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Son olarak ise böreğin üzerine çörekotu serpin.

11-

Böreği önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

12-



Renkli pastırmalı rulo böreğinizi fırından aldıktan sonra dilimleyerek servis edin.



