Gürcistan 1-7 İspanya Maç Özeti
İspanya, Euro 2024 A Grubu’nda deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı. Maç İspanya’nın 7-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Alvaro Morata hat trick yaparak maça damga vurdu. Gürcistan - İspanya maç özeti haberimizde.
GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇ ÖZETİ
GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇ ÖZETİ
GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇ SONUCU
GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇ SONUCU
EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ SONUÇLARI
EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ SONUÇLARI
#Gürcistan
#İspanya
#Euro 2024
#A Grubu
1 saat önce