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İspanya Gürcistan karşısında gole doymadı: 7-1

Euro 2024 A Grubu’nda Gürcistan evinde İspanya’yı konuk etti. İspanya deplasmanda gole doymadı ve Gürcistan’ı 7-1 mağlup etti. Morata hat-trick yaparak maça damga vurdu. İspanya’nın gollerini Alvaro Morata (3), Dani Olmo, Nicholas Williams Arthuer ve Lamine Yamal’dan geldi. İspanya bu sonuçla beraber puanını 6’ya çıkararak 2. sırada yer aldı. Gürcistan - İspanya maç özeti ve Euro 2024 A Grubu puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:19 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gürcistan 1-7 İspanya Maç Özeti

Gürcistan 1-7 İspanya Maç Özeti

İspanya, Euro 2024 A Grubu’nda deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı. Maç İspanya’nın 7-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Alvaro Morata hat trick yaparak maça damga vurdu. Gürcistan - İspanya maç özeti haberimizde.

GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇ ÖZETİ

Gürcistan - İspanya maç özetini izlemek için

GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ SONUÇLARI




#Gürcistan
#İspanya
#Euro 2024
#A Grubu
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