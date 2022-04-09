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Özgün Hac başvuruları başladı mı 2022? Diyanetin açıklamasının ardından hac kayıtlarında son durum
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Hac başvuruları başladı mı 2022? Diyanet'in açıklamasının ardından hac kayıtlarında son durum

Hac ve umre başvuruları ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle 2 senedir Türkiye'den kabul edilmeyen hac ziyaretlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Diyanet'ten 2022 hac ziyaetleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Peki, hac başvuruları başladı mı? 2022 hac kayıtları nasıl yapılacak? Türkiye'den hac için kaç kişi alınacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hac başvuruları ne zaman başlayacak 2022?
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Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

2022 HAC BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok az kişiye hac vazifesini yapabilme izni verildiği hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceğinin ve 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabileceklerinin duyurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

HACCIN FARZLARI NEDİR?

Hac ibadetinin 3 adet farzı bulunmaktadır. Hacca giden herkes için bu farzlar geçerlidir. Hac ibadeti sırasında bu farzlar mutlaka yerine getirilmelidir. Aksi takdirde hac ibadeti yapılmış sayılmaz. Hac ibadetinin farzları şunlardır;

  1. İhrama girmek
  2. Arafat'a vakfe etmek
  3. Kabe'yi tavaf etmek

HACCIN VACİPLERİ NELERDİR?

Haccın Asli Olan Vacipleri:

  1. 1. Sa’y
  2. 2. Müzdelife vakfesi,
  3. 3. Şeytan taşlama,
  4. 4. Saçları tıraş etme veya kısaltma,
  5. 5. Veda tavafı

Ayrıca bu vaciplerin dışında tamamlayıcı olan vacipler bulunmaktadır.

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