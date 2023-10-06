İlk defa Hacca gitmeye niyet eden kişiler 2024 yılına girmek üzereyken Hac başvuru kayıtlarının hangi tarih aralıklarında gerçekleştirileceği ve kayıt süreci hakkında merak içindeler. 2024 Hac kayıtları ne zaman? Hac kayıtları nasıl yapılacak? İşte detaylar.

Hac ön kayıtları ne zaman sona erecek?

Hacca gitmeye niyetli kişilerin öncelikle ön kayıtlarını yapmaları gerekmekte. Ön kayıt başvuruları 13 eylülde başladı ve 11 ekime kadar devam edecek. Bu tarihler arasında ilk defa hac başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları, ön kayıtlarını yapmış olmalılar. Daha önceki yıllarda hac kurasına katılmış ancak hac hakkı kazanamamış hacı adaylarının kayıtları ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilenmektedir.

Hac kayıtları nasıl, nereden yapılır?

Hac kayıt başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır. Başvuruyu yaparken aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

e-Devlet'e giriş yapın.

Hizmetlerden "Hac" hizmetini seçin.

"Hac Ön Kaydı" sekmesine tıklayın.

"Başvuru Yap" butonuna basın.

Açılan sayfada, gerekli bilgileri girin ve onaylayın.

Başvuru ücretini yatırın( 2024 yılı başvuru ücreti 450 Türk lirası olarak belirlenmiştir).

Hac ön kayıt belgeleri neler?

Ön kayıt işlemini gerçekleştirirken gerekli olan belgeler şunlardır:

T.C. kimlik numarası

Pasaport numarası

Doğum tarihi

Cinsiyet

Adres

Telefon numarası

E-posta adresi

Sağlık durumu

Hac nedir?

Hac, İslam dininin beş şartından biridir. Hac, imkanı olan her Müslümanın, belirli bir zaman içerisinde, Kâbe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî görevleri yerine getirmek şartı ile yaptığı ibadettir.

Hac ibadeti, İslam dininin en önemli ibadetlerinden biridir. Hac, Müslümanların, Allah'a olan bağlılıklarını ve teslimiyetlerini ifade eden bir ibadettir. Hac, aynı zamanda, Müslümanların bir araya gelerek kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdikleri bir ibadettir.

Hac hangi aşamalardan oluşur?

Hac ibadeti, her yıl, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 8., 9. ve 10. günlerinde yapılır. Hac ibadeti, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

İhram : Hac ibadetine başlamadan önce, Müslümanların, ihram adı verilen özel bir kıyafet giymesi gerekir.

Tavaf : Kâbe'yi yedi defa dönerek tavaf yapmak, hac ibadetinin en önemli aşamalarından biridir.

Safa ve Merve arasında sa'y yapmak : Safâ ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmek, hac ibadetinin bir diğer önemli aşamasıdır.

Arafat'ta vakfe yapmak : Hac ibadetinde, Müslümanların, Arafat dağında, öğle ve ikindi namazlarını kıldıktan sonra gün batımına kadar beklemesi gerekir.

Müzdelife'de vakfe yapmak : Arafat'tan sonra, Müzdelife'de, yatsı ve sabah namazlarını kıldıktan sonra, güneşin doğmasına kadar beklemek gerekir.

Mina'da kurban kesmek : Müzdelife'den sonra, Mina'ya gidip kurban kesmek gerekir.

Şeytan taşlamak : Mina'da, Şeytan'ı temsil eden üç ayrı taş yapıyı yedişer kez taşlamak gerekir.

Tavaf-i Vada ': Hac ibadetinden ayrılmadan önce, Kâbe'yi bir kez daha tavaf etmek gerekir.







