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Hac kuraları ertelendi mi?

Hac kura çekilişleri için milyonlarca vatandaş bekleyiş içinde. Korona salgısı sonrası ilk defa bir kısıtlama olmadan bu sene milyonlarca hacı adayı kutsal topraklara gidecek. Diyanet 2023 hac ön başvurularını 5 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında aldı. Şimdi gözler hac kura çekilişlerinde. 15 Şubat’ta yapılması planlanan 2023 yılı hac kuraları Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ertelendi. Peki diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek?

14:04 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hac kura tarihi

Hac kura tarihi

2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenler işlemlerini 5-31 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanlarını, ''Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız.'' sözleri ile duyurmuştu. 31 Ocak'ta son bulan başvuruların ardından kura çekim tarihi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Diyanet'ten 2023 hac kura çekimi açıklaması geldi.

2023 hac kuruları ertelendi mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' ifadeleri yer aldı. Henüz yeni kura tarihleri açıklanmadı.



#hac kuraları
#2023 hac kurası
#diyanet hac kuru tarihi
17 dakika önce
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Hac kuraları ertelendi mi?
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