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Hac kura tarihi
2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenler işlemlerini 5-31 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanlarını, ''Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız.'' sözleri ile duyurmuştu. 31 Ocak'ta son bulan başvuruların ardından kura çekim tarihi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Diyanet'ten 2023 hac kura çekimi açıklaması geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' ifadeleri yer aldı. Henüz yeni kura tarihleri açıklanmadı.