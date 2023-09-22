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Meteoroloji, 22 Eylül hava durumu raporunu yayınladı: Hafta sonu Türkiye genelinde yağış beklenmiyor

Eylül ayının sonuna gelindikçe ülke genelinde yağış olup olmayacağı merak konusu oldu. 22 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 23-24 Eylül Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hafta sonu il il hava durumu...

10:54 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 EYLÜL 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü üst üste açıklamalarda bulunurken uzmanlar İstanbul'a doğru gelen vorteks için megakenti uyardı. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü yağış beklenirken haftaya 30 Eylül Cumartesi günü yağmur vorteksi için alarm verildi. Peki yağmur vorteksi nedir? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu....

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36



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