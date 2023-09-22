Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 EYLÜL 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü üst üste açıklamalarda bulunurken uzmanlar İstanbul'a doğru gelen vorteks için megakenti uyardı. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü yağış beklenirken haftaya 30 Eylül Cumartesi günü yağmur vorteksi için alarm verildi. Peki yağmur vorteksi nedir? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu....

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36







