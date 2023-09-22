Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 EYLÜL 2023 HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü üst üste açıklamalarda bulunurken uzmanlar İstanbul'a doğru gelen vorteks için megakenti uyardı. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü yağış beklenirken haftaya 30 Eylül Cumartesi günü yağmur vorteksi için alarm verildi. Peki yağmur vorteksi nedir? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu....
İL İL HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36