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Meteoroloji hava raporunu paylaştı! İşte 10-11 Haziran hava durumu

Cumartesi ve Pazar günü hava durumu da merak ediliyor. Hafta sonu plan yapmak isteyenler yağış durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava raporunu yayınladı. Hafta sonu İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun tamamı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte 10-11 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için hava durumu tahminleri

16:04 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU (10-11 HAZİRAN 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya’nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının İç ve Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 (Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 25 İzmir: Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 (Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 Diyarbakır: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



#hava durumu
#meteoroloji
#hafta sonu hava durumu
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