Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Şubat hava durumu

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte milyonlar "Ne zaman kar yağacak, tekrar yağacak mı?" sorusunun yanıtı için Meteoroloji hava durumu tahminlerine çevirdi. Peki, hafta sonu 5-6 Şubat'ta hava nasıl olacak?

5-6 ŞUBAT HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu hafta sonu sabah saatlerinde Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz), gece saatlerinde ise Güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz kıyıları sağanak yağışlı, iç bölgeleri kar yağışlı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu kar yağışlı, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağışlı ve Hakkari, Şırnak, Van çevreleri de kar yağışlı olması bekleniyor.