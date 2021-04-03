Hafta sonu Marmaray çalışıyor mu? 3-4 Nisan 2021 Marmaray çalışma saatleri

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesiyle vatandaşlar seyahat konusunda araştırmalara başladı. İstanbul’da yaşayanlar en çok Marmaray hafta sonu çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda Marmaray'ın güncel çalışma saatleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden cumartesi kısıtlamasının gündeme gelmesi üzerine hafta sonu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Özellikle İstanbul'da kullanılan hızlı ulaşım araçlarından Marmaray çok tercih ediliyor. Peki Marmaray hafta sonu çalışıyor mu? Güncel çalışma saatleri nedir?

MARMARAY HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, TCDD Taşımacılık tarafından alınan karara göre, Marmaray’ın hafta sonu tren seferleri yarım saatte bir olacak şekilde çalışacağı belirtilmiştir.

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GÜNCEL MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Yapılan açıklamaya göre, "Sayın Yolcularımız, Marmaray trenlerimiz Gebze-Halkalı-Gebze arasında 10 vagonlu setlerle 15 dakika aralıklarla, Maltepe-Zeytinburnu-Maltepe trenlerimiz 10 vagonlu setlerle 8 dakika aralıklarla çalışacaktır." açıklaması yapılmıştır.

BAŞKENTRAY HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? 3- 4 NİSAN HAFTA SONU BAŞKENTRAY ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara'da da vatandaş tarafından en çok tercih edilen yoğun olarak kullanılan Başkentray'da da 15 dakika aralıkla trenler sefer yapmaktaydı. Alınan verilere göre, yarım saatte bir gerçekleştirilecek seferlerin talebi karşıladığı ifade edilerek, "Hafta sonunda çalışan görevlilerin ve vatandaşların; ev, iş ve görev yerlerine ulaşmaları için yeterli sayıda tren sefere konulacak. Yarım saatte bir tren gelecek. Yolcu talebinin karşılanmasında bir sorun ön görülmüyor" açıklaması yapılmıştır. Bu kapsamda, hafta içinde bir değişikliğin söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

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İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN ÇALIŞMA SAATLERİ

1. Gebze: 06:00 22:15

2. Darıca 06:03 22:18

3. Osmangazi 06:05 22:20

4. Fatih 06:08 22:23

5. Çayırova 06:10 22:25

6. Tuzla 05:58 22:29

7. İçmeler 06:01 22:32

8. Aydıntepe 06:03 22:34

9. Güzelyalı 06:05 22:36

10. Tersane 06:07 22:38

11. Kaynarca 06:10 22:41

12.Pendik 06:00 22:44

13. Yunus 06:03 22:47

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14. Kartal 06:06 22:50

15. Başak 06:09 22:53

16. Atalar 06:11 22:55

17. Cevizli 06:14 22:58

18. Maltepe 06:17 23:01

19. Süreyya Plajı 06:19 23:03

20. İdealtepe 06:21 23:05

21. Küçükyalı 06:23 23:07

22. Bostancı 06:26 23:10

23. Suadiye 06:28 23:12

24. Erenköy 06:31 23:15

25. Göztepe 06:34 23:18

26. Feneryolu 06:36 23:20

27. Söğütlüçeşme 05:55 23:23

28. Ayrılıkçeşmesi 06:00 23:28

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29. Üsküdar 06:04 23:32

30. Sirkeci 06:08 23:36

31. Yenikapı 06:11 23:39

32. Kazlıçeşme 06:16 23:44

33. Zeytinburnu 06:20 23:48

34. Yenimahalle 06:11 23:51

35. Bakırköy 06:13 23:53

36. Ataköy 06:15 23:55

37. Yeşilyurt 06:18 23:58

38. Yeşilköy 06:20 00:00

39. Florya Akvaryum 06:24 00:04

40. Florya 06:26 00:06

41. Küçükçekmece 06:29 00:09

42. Mustafa Kemal 06:32 00:12