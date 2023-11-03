Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi 3 Kasım Cuma akşamı başlıyor. Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, oynanacak tek maçla açılacak. Futbolseverler ise haftanın güncel programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar?