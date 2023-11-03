Süper lig
Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi 3 Kasım Cuma akşamı başlıyor. Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, oynanacak tek maçla açılacak. Futbolseverler ise haftanın güncel programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar?
Süper Lig'de 11. hafta maçları
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
13.30 Ems Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)