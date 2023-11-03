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Süper Lig'de 11. hafta maç programı netleşti

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı belli oldu. Süper Lig’de 11. hafta hangi maçlar var? İşte detaylar...

14:02 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Süper lig

Süper lig

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi 3 Kasım Cuma akşamı başlıyor. Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, oynanacak tek maçla açılacak. Futbolseverler ise haftanın güncel programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar?

Süper Lig'de 11. hafta maçları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

3 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 Ems Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)



#süper lig
#trendyol süper lig
#süper lig 11. hafta
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