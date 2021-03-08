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Hakan Atilla kimdir: Hakan Atilla kaç yaşında, nereli? Neden istifa etti?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti. 2017'de ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını sürdüren Hakan Atilla, tahliye olmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü. Peki, Hakan Atilla kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri nedir? İşte biyografisine dair ayrıntılar.

Haber Merkezi DHA
Hakan Atilla
Hakan Atilla

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Atilla'nın kendi isteğiyle 8 Mart itibarıyla istifa ettiği belirtilerek, istifanın Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada borsanın aldığı kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirildiği de ifade edildi.

Borsa İstanbul'da 26 Mart'ta Genel Kurul düzenlenecek.

ABD’de İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla açılan davada yargılanan ve ülkede 28 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla, Türkiye’ye döndükten sonra Ekim 2019’da dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul genel müdürlüğüne atanmıştı.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Hakan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı.

2017'de ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını sürdüren Hakan Atilla, tahliye olmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Hakan Atilla, 2019 Ekim'de ise Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.

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