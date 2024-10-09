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Hakim savcı atamaları Resmi Gazete kararları

Hakim savcı atamaları Resmi Gazete kararları

14:039/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hakim savcı atamaları
Hakim savcı atamaları

Hakim ve savcı atamaları her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve bu atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanmakta. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Hakim ve Savcılar Kurulu kararı ile 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı ataması yapıldı.

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim'de yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen hakim adayı Kürşat Boyvat, Sinop Ayancık Hakimliğine, hakim adayı Nihan Özden, Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine ve cumhuriyet savcısı adayı Ebru Kilit, Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.


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