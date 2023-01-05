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Kar yağışı beraberinde kazaları getirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İpekyolu ile Yeni Mahalle bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle seyir halinde olan biri şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüs kayarak çarpıştı. Kazada 2 araçta da maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgede aralıklı devam ediyor. Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli davranması konusunda uyarıda bulundu. Hakkari 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakkari 5 günlük hava durumu
Hakkari 5 günlük hava durumu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kayan araçlar kazaya neden oldu.

İKİ MİNİBÜS ÇARPIŞTI

İlçenin İpekyolu ile Yeni Mahalle bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle seyir halinde olan biri şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüs kayarak çarpıştı. Kazada 2 araçta da maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgede aralıklı devam ediyor.

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli davranması konusunda uyarıda bulundu.


HAKKARİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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