Kar yağışı beraberinde kazaları getirdi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İpekyolu ile Yeni Mahalle bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle seyir halinde olan biri şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüs kayarak çarpıştı. Kazada 2 araçta da maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgede aralıklı devam ediyor. Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli davranması konusunda uyarıda bulundu. Hakkari 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol