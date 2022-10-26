Ünlü Gazeteci Halit Kıvanç vefat etti! Halit Kıvanç kimdir?

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç (97) hayata veda etti. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını, oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu. Ümit Kıvanç, paylaşımında "Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

HALİT KIVANÇ NEDEN VEFAT ETTİ?

Halit Kıvanç'ın hayatını kaybettiği haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu. Vefat sebebi ise açıklanmadı.

HALİT KIVANÇ'IN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Halit Kıvanç'ın cenazesi yarın (27 Ekim Perşembe günü) öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halit Kıvanç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan yayımladığı mesajda "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kıvanç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:

"Ülkemizde radyo ve televizyonculuğun efsane isimlerinden Halit Kıvanç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve kültür sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kıvanç için yayımladığı taziye mesajında, "Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

'MEKANI CENNET OLSUN'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Radyo, televizyon ve basın camiamızın örnek ismi Halit Kıvanç'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halit Kıvanç beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu Halit Kıvanç aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da üzüntüsünü dile getirdiği mesajında şunları söyledi:

"Televizyon ve radyo tarihimizin duayeni, usta gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisini hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Kıvanç'ın vefatı için taziye mesajı yayımladı. Bakan Yanık mesajında, "Radyo ve televizyon tarihimizin duayen ismi Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisini nezaketi ve güler yüzü ile hep hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerinde bulundu.

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HALİT KIVANÇ KİMDİR?