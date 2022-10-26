Ünlü Gazeteci Halit Kıvanç vefat etti! Halit Kıvanç kimdir?

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç (97) hayata veda etti. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını, oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu. Ümit Kıvanç, paylaşımında "Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
HALİT KIVANÇ NEDEN VEFAT ETTİ?
Halit Kıvanç'ın hayatını kaybettiği haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu. Vefat sebebi ise açıklanmadı.
HALİT KIVANÇ'IN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?
Halit Kıvanç'ın cenazesi yarın (27 Ekim Perşembe günü) öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halit Kıvanç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan yayımladığı mesajda "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kıvanç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:
"Ülkemizde radyo ve televizyonculuğun efsane isimlerinden Halit Kıvanç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve kültür sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kıvanç için yayımladığı taziye mesajında, "Kusursuz Türkçesi ve sesiyle her birimizin gönlünde taht kuran, duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
'MEKANI CENNET OLSUN'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Radyo, televizyon ve basın camiamızın örnek ismi Halit Kıvanç'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halit Kıvanç beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu Halit Kıvanç aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da üzüntüsünü dile getirdiği mesajında şunları söyledi:
"Televizyon ve radyo tarihimizin duayeni, usta gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisini hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Kıvanç'ın vefatı için taziye mesajı yayımladı. Bakan Yanık mesajında, "Radyo ve televizyon tarihimizin duayen ismi Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Kendisini nezaketi ve güler yüzü ile hep hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerinde bulundu.
HALİT KIVANÇ KİMDİR?
- Halit Kıvanç, 18 Şubat 1925 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından olan Kıvanç, Pelé ile ilk röportajı yapan gazetecidir. Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayana Halit Kıvanç, 3 ay kadar Siirt-Kozluk ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş gibi çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak görevler aldı.
- 1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo TV yayıncılığına önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda ilklere imza attı. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyondan aktardı.
- Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da hafızalardan silinmeyen sunucusu oldu. Çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin sunucularından olan Halit Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı. Sunuculukta 50. yılını 2005'te kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti. Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layık görüldü.
- Kıvanç, NTV televizyonunda pazar günleri Halit Kıvanç'la Ustalar, NTV Radyo'da pazar sabahları Mikrofonda Halit Kıvanç, NTV Spor'da Futbol Bir Aşk adlı programları ile ekrana geldi. Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de Efsanenin 100 Yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı adlı söyleşi programlarını da sundu.
- Aydın Engin'le yaptığı söyleşi Bir Koltukta Kaç Karpuz: Halit Kıvanç Kitabı adlı kitapta toplanarak yayımlandı. Ayrıca 2006 yılında Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur adlı kitabın da yazarıdır. Müjdat Gezen ile yaptığı söyleşiyi kaleme aldı.