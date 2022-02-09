Halk ekmek fiyatı ne kadar oldu? Halk ekmeğe yeni zam mı geldi?

Halk ekmek ne kadar arttı? sorusu son dakika vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 250 gram olarak 1,25 TL'ye satılan halk ekmeği 11 Şubat'tan itibaren yüzde 100 zamlanarak 2,50 TL'den satılacağı iddia edildi. Peki, Halk ekmek arttı mı?

HALK EKMEK FİYATI NE KADAR OLDU?

Halk ekmeğin güncel fiyatı şuanda 1.25 TL.

İddiaya göre 250 gram olarak 1,5 tl’den satılan halk ekmeğinin 11 şubat 2022 tarihinden itibaren 2,50 TL'den satılacağı öğrenilmişti.

Haberler.com’un haberine göre Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama zam yapılacağını doğruladı, ancak iddialarda yer aldığı gibi bir oran olmayacağını aktardı.

Maliyet artışlarından dolayı zammın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Nama, bunu minimum tutmak için çabaladıklarını vurguladı. Nama, "Diğer ürünlerde yüzde 100 zam olması konuşuluyor ancak ekmeğe yüzde 100 zam yapmamız söz konusu değil. Zam oranını minimum seviyede tutmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sosyal medyada yayınlanan fiyat listesi kesinlikle doğru değildir. Henüz alınmış net bir karar yok" ifadelerini kullandı.

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GÜNCEL HALK EKMEK FİYATLARI

Normal ekmek 125 gr.: 1,25 TL

Kepek ekmeği 125 gr.: 1,25 TL