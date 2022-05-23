Halkalı'dan Bahçeşehir arası 22 dakikaya düşüyor

İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı. Sabah akşam karşılıklı gerçekleştirilecek seferle İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. İşte, yeni hizmetin detayları.

ÇALIŞMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI, HİZMET BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.

Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.

7 AYRI METRO HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor. 2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.

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