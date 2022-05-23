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Halkalı'dan Bahçeşehir arası 22 dakikaya düşüyor

Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'da 7 ayrı çalışmaları devam ederken Halkalı'dan Bahçeşehir arası 22 dakikaya düşüyor. Bugün resmen hizmete başlayacak Halkalı Bahçeşehir banliyö hattı Avrupa Yakası'nın en yoğun noktasında yer alıyor. İşte, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni hizmetin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı ne zaman açılıyor?
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İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açıldı. Sabah akşam karşılıklı gerçekleştirilecek seferle İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. İşte, yeni hizmetin detayları.

ÇALIŞMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI, HİZMET BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.

Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.


7 AYRI METRO HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor. 2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.

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