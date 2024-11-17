Humeyni'nin ölümünden sonra Ruhullah Humeyni'nin yerine resmen geçen Ali Hamaney, 4 Haziran 1989 tarihinde Uzmanlar Meclisi tarafından yeni Dini Lider olarak seçildi. 1981-1989 yılları arasında İran'ın üçüncü cumhurbaşkanı olarak görev yapan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Orta Doğu'da en uzun süre görev yapan devlet başkanı ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi'den sonra geçen yüzyılın en uzun süre görev yapan ikinci İran lideridir.

Ayetullah Hamaney komada mı?

Katil İsrail Medyası, İran'ın 85 yaşındaki dini lideri Ali Hamaney'in komada olduğunu iddia etti. Hasta olduğu bilinen Hamaney en son 7 kasımda görülmüştü.

O tarihten bu yana, sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştı. Daha önce, 2014 yılında prostat ameliyatı geçiren Hamaney'in sağlık sorunları zaman zaman gündeme gelmişti.

Ali Hamaney öldü mü?

ABD Ordusu Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı General McMaster ise İran'ın yakında Ali Hamaney'in ölümünü ilan edeceğini iddia etti.

İranlı yetkililer, Hamaney'in sağlık durumu hakkında genellikle açıklama yapmamakta. Bu nedenle, mevcut iddiaların doğruluğunu teyit etmek şu an için mümkün değildir. Resmi açıklamalar ve güvenilir kaynaklardan gelecek bilgiler, Hamaney'in sağlık durumu hakkında daha net bir tablo sunacaktır.

Ali Hamaney kimdir?

Ali Hamaney, 19 Nisan 1939'da İran'ın Meşhed şehrinde doğmuş bir din ve devlet adamıdır. Babası Ayetullah Seyyid Cevad Hüseyni Hamaney, Azerbaycan Türkü; annesi Hatice Mirdamadi ise Yezdli bir Fars'tır. Eğitim ve Erken Dönem: Hamaney, dini eğitimine Meşhed'de başlamış, ardından Necef ve Kum şehirlerinde eğitimini sürdürmüştür. Kum'da Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin derslerine katılarak onun öğrencisi olmuştur.

Siyasi Kariyer: 1963 yılında Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslami Hareket'e katılan Hamaney, 1979 İran İslam Devrimi'nde aktif rol almıştır. Devrim sonrasında İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atanmış ve 1979'da Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980 yılında İran Yüksek Savunma Şurası üyeliğine atanmış ve İran-Irak Savaşı'nda görev almıştır.

27 Haziran 1981'de Ebuzer Camisi'ne yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanmıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'nin bir bombalı saldırıda ölmesi üzerine, Ekim 1981'de yapılan seçimlerde 16 milyon oy alarak İran'ın üçüncü cumhurbaşkanı olmuştur. 1985 yılında ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.