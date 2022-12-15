Özgün Gebelikte (hamilelikte) mide yanması ne zaman başlar?
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Gebelikte (hamilelikte) mide yanması ne zaman başlar?

Hamilelik döneminde mide yanması şikâyeti genel olarak anne adaylarının şikâyetlerindendir. Bu durumu atlatmak için çeşitli yöntemler olsa da, tamamen geçmesinin yolu doğumdur. Gebelikte mide yanması sebepleri aslında gebelik hormonlarına bağlı mide boşalmasında yavaşlama ve gebelik büyüdükçe bebek tarafından midenin yukarı doğru itilmesidir. Gebelikte mide yanması ne zaman, hangi haftada başlar? Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamilelikte mide ekşimesi: Gebelikte mide yanması neden olur, ne zaman başlar, ne zamana kadar devam eder?
Hamilelikte mide yanması

Anne adayının vücudunun verdiği sinyallerden birisi de gebelikte mide yanması hissidir. Her anne adayında mide yanması görünmemekle birlikte, hamilelikle beraber artan progesteron hormonu ya da bebeğin büyümesi mide yanmasına sebep olabilir.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NE ZAMAN BAŞLAR?

Birçok gebede, hamileliğin en erken şikayetlerinden biri yemek borusu yanması ve mide yanmasıdır. Yaklaşık ikinci ay civarında başlayıp, tüm gebelik boyunca sürebilir. Hatta mide problemi olan gebelerde, daha erken dönemde bile başlayabilir. Gebelik büyüdkçe mide yanması şikayetlerinde artış olabilir.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Hamilelikte mide yanması, temel olarak birkaç farklı sebep kaynaklı olarak gelişebilir. Bunlardan ilki, değişen hormon seviyelerinin sindirim sistemindeki kasların çalışması üzerindeki etkisidir. Hamilelik hormonları alt özofagus sfinkterinde, yani yemek borusunun mideyle birleştiği yerde bulunan kapakçığın gevşemesine neden olur. Bu sfinkter normalde sıkı bir şekilde iken mide içeriğinin yemek borusuna (özofagusa) kaçmasını engeller. Ancak gevşeme söz konusu olduğunda mide içeriğinin yemek borusuna kaçması söz konusu olur, bu durum ise reflü olarak adlandırılır. Mide içeriğinde yer alan mide asidi, yemek borusunda tahrişe yol açtığından burada bir yanma hissi oluşturur. Bu his ise mide yanması veya mide ekşimesi olarak adlandırılır.

Hamilelikte mide yanmasının diğer bir nedeni ise bebeğin de içerisinde yer aldığı rahmin büyümesi ile midenin baskıya maruz kalması, bunun sonucunda mide asidinin yukarı doğru ittirilmesidir. Özellikle de mide doluyken bu baskı reflüye neden olacağından mide yanmasına yol açacaktır. Bu iki durum hamilelikte mide ekşimesi sorununun en yaygın nedenleridir. Ancak nadir de olsa bazı durumlarda safra kesesi taşları, şiddetli mide yanması sorununa yol açabilir

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Gebelikte yemek borusu yanması ya da gebelikte mide yanması için genellikle diyet ve hayat tarzı değişiklikleri önerilir. Ayrıca ihtiyaç varsa, hamilelikte güvenli olan çeşitli anti–asit hap ve şurup şeklindeki ilaçlar düzenli olarak kullanılabilir. Buna rağmen şikayetleri düzelmeyen hastalarda ise, hekim kontrolü altında daha farklı mide ilaçları kullanmak gerekebilir.

İlaç kullanmadan hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir sorusuyla sıkça karşılaşıyoruz. Hamilelikte mide yanmasını önlemek için çok basit hayat tarzı değişiklikleri yeterli olabilir.
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