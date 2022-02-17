Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından belediyelerden peş peşe 'suda KDV indirimi' açıklamaları

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li belediye başkanlarına seslenmiş ve "AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar" demişti.

Erdoğan'ın "AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar" sözlerinin ardından, AK Parti'li belediyelerden peş peşe 'indirim' açıklamaları gelmeye başladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı: Suda indirim yapın

BAHÇELİ DE AYNI TALİMATI VERDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli MHP'li Belediye Başkanlarına su faturalarında KDV yüzde 1'e indirilsin talimatı verdi. MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 229 belediye başkanına su fiyatlarında indirim yapılması konusunda mesaj gönderdi.

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BELEDİYE MECLİSLERİ BELİRLİYOR

Büyükşehir statüsündeki yerlerde su ücretlerini büyükşehir belediye meclisleri, diğer illerde ve ilçelerinde ise her belediye su fiyatını kendisi belirliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra hangi belediyeler suda KDV indirimi yaptı?

GÜNDEM Bahçeli'den KDV talimatı

ADIYAMAN

Adıyaman Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı KDV indirimi kararını içme suyu için kullanarak, su tüketim bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e düşürdü.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda malzemelerinde uygulanması talimatını verdiği KDV indirimi kararını içme suyuna uygulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gayretine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

AKSARAY

Aksaray Belediyesi su ücretindeki KDV oranında indirim yaptı. Yüzde 8 olan oranı 1’e indirdi. Belediye Başkanı Enver Dinçer, gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak kendilerinin de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını ve mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını açıkladı.

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BİNGÖL

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.

Başkan Arıkan yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Başkan Arıkan, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar ile içme suyu tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1’e indiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

ELAZIĞ

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya üzerinden kent genelinde su fiyatlarındaki KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirdiklerini açıkladı.

Başkan Şerifoğulları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında Elazığ Belediyesi olarak su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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KIRIKKALE

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da su aboneliğine yönelik yapılan vergi indirimi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Saygılı yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında Katma Değer Vergisi’ni (KDV) yüzde 1’e indirmişti.

14 Şubat’tan geçerli olmak üzere mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanmaya başlamıştı.

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KONYA'DA İLAVE YÜZDE 7 İNDİRİM DE BAŞKAN'DAN

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın su tarifelerinde indirim yapılması talimatı üzerine yüzde 7 KDV indirimine ilave olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde su tarifelerinde yüzde 7 daha indirim kararı aldıklarını söyledi. Başkan Altay, böylece Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla su fiyatlarında yüzde 14’lük indirim yaptıklarını ifade etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu: Konya Büyükşehir’den suya yüzde 14 indirim

KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden; su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülerek yüzde 7 oranında indirim yapıldı. Kütahya Belediyesi tarafından uygulamaya 15 Şubat 2022 tarihinde geçilmiş olup 0-30 metreküp arası mesken tarifesindeki 1 metreküp su ücreti KDV dahil 2,33 TL’ye düşürülmüştür" denildi.

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Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, alınan kararın hayırlı olmasını temenni ederek, Kütahya Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

NİĞDE

Niğde Belediyesi de su faturalarındaki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak halkımızın temel ihtiyaç kalemlerinden birisi olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Ekonomik anlamda vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Niğde Belediyesi olarak her alanda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.





ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, su tüketim bedelinde uygulanacak olan KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürdü.

Ordu’nun 19 ilçesini sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve kayıp-kaçak oranını en aza indirmek amacıyla alt yapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ekonomik su tarifesi uygulamasındaki kararlılığını 2022 yılında da sürdürüyor. Bu kapsamda OSKİ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Enflasyon Tedbirleri" kapsamında abonelerine içme suyunu 14 Şubat 2022 tarihinden başlayarak yüzde 7 indirimli vermeye başladı.

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Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Enflasyon Tedbirleri" kapsamında su tüketim bedelinde uygulanacak olan KDV oranını ilimizde yüzde 8’den yüzde 1’e düşürdük. Hayırlı olsun” sözlerine yer verdi.