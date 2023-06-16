Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, "Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri sonrası yıllarca il olma hayali kuran ilçeleri sevince boğdu. İl olacak ilçeler arasında Çorlu, Tarsus, Alanya da var. Peki Çorlu il mi oluyor? Alanya il mi olacak? Tarsus il olacak mı? Çorlu, Tarsus, Alanya ne zaman il olacak?

Bahçeli’nin il olacak ilçeler açıklaması

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli "Cumhuriyet'in 100'ncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri ile 19 yeni il, 27 ilçe için sinyal verdi. Bahçeli'nin bu çıkışına iktidar kanadından olumlu cevap geldi.

AK Parti konuya ilişkin bir çalışma yaptı. Daha önce "Yerel Yönetimler Kanun" üzerinde çalışılırken bu konu üzerine de mesai harcandığı bildirildi. Ancak seçim gündemi nedeniyle çalışmaların rafa kaldırıldığı ifade edildi. Çünkü il olmak isteyen çok sayıda ilçe olduğu için beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için sürecin seçim sonrasına bırakıldığı kaydedildi.

İlçeler ne zaman il olacak?

AK Parti kurmaylarının yaptığı açıklamada, 81 olan il sayısının 100'e, 922 olan ilçe sayısının da 1000' e çıkarılacağı yönünde çalışmanın olabileceği ifade edildi. AK Parti MYK’sında da gündeme gelen konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin ikili görüşmelerinde masada. Sürecin tamamlanmasının ise yerel seçimlerden sonra olması bekleniyor.

İl olacak ilçelerin özellikleri neler, il olmak için hangi şartlar aranıyor?

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak. İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

Tarsus’un nüfusu kaç?

Tarsus nüfusu 2022 yılına göre 350.732. Bu nüfus, 176.678 erkek ve 174.054 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,37 erkek, %49,63 kadındır.

Tarsus nerede, hangi ile bağlı?

Doğu’da Adana, Batı’da Mersin, Kuzey’de Pozantı, Çamlıyayla, Güney’de Akdeniz ile çevrili olan Tarsus, her dönem medeniyetlere öncülük etmiş bir şehir olarak biliniyor. Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresi’nde geçen, Müslüman ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Eshab-ı Kehf (Yedi Uyurlar), Yeni Ahit’in yazarlarından biri olan Pavlus’un Tarsuslu olması, Hristiyanlarca da hac yeri olarak kabul edilmektedir. Danyal Peygamber’in kabrinin de bulunduğu Tarsus aynı zamanda ilklerin şehri olarak biliniyor. Türkiye’de ilk elektriğin, ilk üniversitenin ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulduğu kent olan Tarsus, aynı zamanda Mersin Limanı’nda çürümeye terk edilmiş halde iken Tarsus Belediyesinin girişimleriyle Çanakkale Parkı’na yerleştirilen tarihi Nusret Mayın Gemisi’ne de ev sahipliği yapıyor. Şehir, Çukurova Havalaanı sınırları içinde olan Tarsus Sahil Bandı projesi ile geleceğin turizm şehri olarak da görülüyor.

Çorlu nüfusu kaç?

Çorlu nüfusu 2022 yılına göre 290.155. Bu nüfus, 147.038 erkek ve 143.117 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,68 erkek, %49,32 kadındır.

Çorlu nerede, nereye hangi ile bağlı?

Çorlu, Tekirdağ'a bağlı olan en büyük ilçedir. Çorlu, İstanbul'dan sonra Türkiye Trakyası'ndaki (Doğu Trakya) en büyük ikinci yerleşim yeridir.

Tekirdağ merkezine 38 km uzaklıkta olan Çorlu; Ergene havzasında, Trakya'nın orta yerinde, yayla yüzeyinin üstünde bir düzlükte yer alır. Elverişli doğal yapısı, güçlü ulaşım bağlantıları, önemli sanayisi, iş olanakları ve stratejik önemi ile Tekirdağ'ın en büyük ilçesi olan Çorlu, Türkiye'nin de en gelişmiş ilçelerindendir. Kuzeyden Tekirdağ'ın Ergene ve Çerkezköy ilçeleri, doğudan İstanbul'un Silivri ilçesi, batıdan Süleymanpaşa ve Muratlı ilçeleri, güneyden Marmaraereğlisi ilçesi ve Marmara Denizi ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 531 km²'dir. Çorlu'nun denizden yüksekliği 193 m'dir. Yıldız Dağları'nın uzantısı olarak sokulan sırtlar Çorlu'nun yüksek yerlerini oluşturur. Çorlu, Yıldız Dağları’ndan aşınarak, akarsulardan sürüklenerek gelen tortuların depolandığı bir dolgu bölgesidir. Ayrıca burası, Ergene Havzası ile Marmara kıyı şeridi arasındaki su bölümünün ayrım sınırıdır. Yine Çorlu, Karadeniz ile Akdeniz arasında yer aldığı için bu iklim bölgelerinin etkisindedir. Kuzeyden inen soğuk hava ile güneydeki Akdeniz ile Ege’den gelen nemli-ılık hava akımları bölgenin iklim yapısını etkiler.

Alanya’nın nüfus kaç?

Alanya nüfusu 2022 yılına göre 364.180. Bu nüfus, 184.024 erkek ve 180.156 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,53 erkek, %49,47 kadındır.

Alanya nerede, nereye bağlı?

Alanya, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'deki Antalya iline bağlı bir turizm ilçesidir. İl merkezine uzaklığı 154 kilometredir. Türkiye'nin güney sahillerinde bulunan Alanya, 1.598,51 km²'lik bir alana sahiptir ve TÜİK nüfus verilerine göre 2022'de nüfusu 364.180 kişidir. Alanya ilçesi idari olarak Antalya iline bağlıdır, Alanya Belediyesi ve ilçesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına girmiştir. Alanya'ya 45 kilometre mesafede bulunan Alanya Gazipaşa Havalimanı 2012 yılında faaliyete geçmiştir.

Stratejik konumu bakımından Akdeniz'in kıyı kesimlerinde küçük bir yarımada şeklindedir. Kuzeyinde Toros Dağları uzanır. Alanya tarih boyunca, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorluklar için Akdeniz'de önemli bir kale vazifesi görmüştür. Selçuklu zamanında, I. Alaeddin Keykubad yönetimi altındaki bölge, jeopolitik bir önem kazanmıştır. Şehrin bugünkü sembollerinden Kızıl Kule, tersane ve Alanya Kalesi bu dönemde yapılmıştır.

Bölgede Akdeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Kışın ılık ve yazın sıcak geçer. Turizm açısından Türkiye'de yüzde dokuzluk bir paya sahipken Yabancıların Türkiye'de mülk alımında ise yüzde otuzluk bir paya sahiptir. Turizm, özellikle 1958'lerden sonra gelişmeye başlayarak, ilçedeki en etkin iş kolu haline gelmiş ve bu durum bölgede nüfus artışını meydana getirmiştir. Sıcak iklimi sayesinde birçok sportif faaliyet ve kültürel etkinliğe elverişlidir. İlçenin belediye başkanlığını 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve seçilen Adem Murat Yücel yapmaktadır.

Hangi ilçeler il olacak?

İşte Bahçeli’nin açıklaması sonrası il olmaya aday olan ilçeler listesi