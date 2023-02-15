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Deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacak

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Deprem sonrası 71 ilde okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe kadar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıkladı.

10:22 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem bölgelerindeki okullarda devam şartı olacak mı?

Deprem bölgelerindeki okullarda devam şartı olacak mı?

Depremin vurduğu kentlerde okullarda eğitim öğretime ara verildiği açıklanmıştı. Bakan Özer son yaptığı açıklamada deprem bölgesinde okullarda devam zorunluluğunun olmayacağını duyurdu. Peki hangi illerde devamsızlık kalktı? Okullarda devam zorunluluğu nerelerde kaldırıldı?

Hangi illerde devamsızlık kalktı?

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağını açıkladı. Bakan Özer, “2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." dedi.

Deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay depremden etkilendi. Bu illerimizde OHAL ilan edildi ve eğitim öğretime ara verildi. Depremin etkilendiği 10 ildeki okullarda devam şartı aranmayacak.

LGS ve YKS’de hangi konulardan soru sorulmayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 yılında uygulanacak YKS ve LGS sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Özer "2023'te LGS'yi 8. sınıf birinci dönem konularından yapacağız." dedi.

Okullar ne zaman açılacak?

8 Şubat Pazartesi günü, merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem meydana gelmiş, deprem sonrası tüm Türkiye’de okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı yeni açıklamayla birlikte, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; Okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.



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#yks
1 saat önce
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