Hangi illerde yarın okullar tatil?

İstanbul'da ana oku, ilköğretim ve ortaokul, lise, üniversite, kamu kurumları, kreşler ve bazı özel kurumlar tatil ilan edildi. Tatil haberini İstanbul Valiliği duyurdu. Türkiye 10-14 Mart tarihleri arasında Aybar kar fırtınası etkisi altına girecek. Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde kar tatili verilmişti.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

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KARS'IN 3 İLÇESİNE KAR TATİLİ

9 Mart Çarşamba günü Kars'ın Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar yağışı, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okullarında eğitime bugün öğleden sonra ara verildi. 10 Mart Perşembe günü kar tatili hakkında henüz açıklama yapılmadı.

BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün öğleden sonrası için ara verildi.

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

9 Mart Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Tatvan, Mutki ve Hizan’da 1 gün süreyle tatil edilirken, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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ÖZGÜN Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? (10 Mart 2022)

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime 9 Mart'ta bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kenti etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle "Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" ile "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı"nda bazı kararlar alındığı belirtildi.

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Açıklamada, yarından itibaren, kentteki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

SAKARYA'DA KAR YAĞIŞI TEDBİRİ ALINDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentte bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesinin, Meteoroloji tarafından açıklanan son verilere göre, bu geceden itibaren başlayıp hafta sonu devam etmesi öngörülen kuvvetli kar yağışına karşı teyakkuza geçtiği belirtildi.

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Açıklamada, karla mücadele timinin, kent merkezi ve tüm ilçelerde 52 araç ve 88 personelle ulaşımda ve hayatın her noktasında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için 24 saat esasına göre çalışacağı kaydedildi.

Ekiplerin kentin her bölgesinde nöbet noktalarında mesaiye başladığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve kar fırtınasına karşı tedbir almaya davet ediyoruz. Hafta sonu da kuvvetli şekilde görülmesi beklenen fırtına ve yağış için ulaşımda ve her alanda dikkatli davranılması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.