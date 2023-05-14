Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.

Milletvekili seçim sonuçlarına göre, Türkiye genelinde saat 22.30 itibarıyla açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle; Açılan sandık oranı yüzde 77,5

AK Parti: Yüzde 36,02

CHP: Yüzde 24,04

MHP: Yüzde 10,08

İYİ Parti: Yüzde 10

Y. Sol Parti: Yüzde 8,04

Y. Refah: Yüzde 2,08

BBP: Yüzde 1,00

Zafer : Yüzde 1,52

Memleket: Yüzde 0,09

AK Parti kaç milletvekili kazandı?

Şuan için AK Parti milletvekili sayısı 268

CHP kaç milletvekili kazandı?

Şuan için CHP milletvekili sayısı 169

MHP kaç milletvekili kazandı?

Şuan için MHP milletvekili sayısı 52

İYİ Parti kaç milletvekili kazandı?

Şuan için İYİ Parti milletvekili sayısı 46

Hangi parti hangi ilden ne kadar milletvekili çıkardı?

Kesin olmayan sonuçlara AK Parti Zonguldak’ta 3 milletvekili, CHP 2 kazandı. Karaman’da AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkardı. Karabük”te AK Parti 2, CHP 1 vekil çıkardı. Kahramanmaraş’ta AK Parti 5, MHP 2, CHP 1 vekil çıkardı. İzmir 1. bölge CHP 7, AK Parti 4, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili kazandı. Kilis’te AK Parti 2, MHP 1 milletvekili kazandı.

Kırşehir milletvekili seçim sonucuna göre AK Parti ve CHP 1’er milletvekili kazandı. Kırklareli’de ise CHP 2, AK Parti 1 vekil çıkardı. Kırıkkale AK Parti 1, CHP 1, Kayseri'de AK Parti 5, MHP ve CHP 2 vekil kazandı.

Kastamonu AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı.

Kars’ta AK Parti 1, CHP 1 ve Yeşil Sol Parti 1 vekil çıkardı. Nevşehir’de AK Parti 2, MHP 1 vekil kazandı. Muş’ta Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Muğla seçim sonuçlarına göre, CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil kazandı. Mersin’de CHP 5, AK Parti 3, MHP ve İYİ Parti 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili kazandı. Mardin’de Yeşil Sol Parti 4, AK Parti 2 vekil kazandı. Manisa’da AK Parti 4 ve CHP 4, MHP ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Malatya’da AK Parti 4, CHP 1, MHP 1 milletvekiline sahip oldu. Kütahya AK Parti 3, MHP 1, CHP 1 sandalyeye sahip oldu. Konya AK Parti 9, CHP 2 ve MHP 2, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi 1 vekil çıkardı.

Kocaeli:

AK Parti 7

CHP 4

MHP 1

İYİ Parti 1

Yeniden Refah Partisi 1

Tekirdağ:

CHP 4

AK Parti 3

İYİ Parti 1

Şırnak:

Yeşil Sol Parti 3

AK Parti 1

Şanlıurfa:

AK Parti 8

Yeşil Sol Parti 4

MHP 1

CHP 1

Sivas:

AK Parti 3

MHP 1

CHP

Sinop:

AK Parti 1

CHP 1

Siirt:

Yeşil Sol Parti 2

AK Parti 1

Samsun:

AK Parti 5

CHP 2

MHP 1

İYİ Parti 1

Sakarya:

AK Parti 5

MHP 1

CHP 1

İYİ Parti 1

Rize:

AK Parti 2

CHP 1

Osmaniye

AK Parti 2

MHP 1

CHP 1

Ordu:

AK Parti 3

CHP 2

MHP 1

Niğde:

AK Parti 1

CHP 1

MHP 1

Yozgat:

AK Parti 2

MHP 1

İYİ Parti 1

Yalova:

AK Parti 2

CHP 1

Van:

Yeşil Sol Parti 6

AK Parti 2

Uşak:

AK Parti 1

CHP 1

İYİ Parti 1

Tunceli:

Yeki Sol Parti 1

Trabzon:

AK Parti 4

CHP 1

İYİ Parti 1

Tokat:

AK Parti 3

CHP 1

MHP 1

Aydın:

CHP 4

AK Parti 3

İYİ Parti 1

Artvin:

AK Parti 1

CHP 1

Ardahan:

AK Parti 1

CHP 1

Antalya:

CHP 7

AK Parti 6

İYİ Parti 2

MHP 2

Ankara 3. bölge

AK Parti 5

CHP 4

İYİ Parti 2

MHP 1

Ankara 2. bölge:

AK Parti 6

CHP 3

MHP 1

İYİ Parti 1

Ankara 1. bölge:

CHP 6

AK Parti 4

İYİ Parti 2