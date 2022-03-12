THY Pegasus Sabiha Gökçen 12-13 Mart 2022 iptal edilen seferler: Hangi uçuşlar iptal edildi?

İptal edilen uçak seferleri paylaşıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı merkezli uçuşu olan yolcular THY ve Pegasus 12 Mart tarihlerinde iptal edilen uçuş seferlerine odaklandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.

12-13 MART HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

Türk Hava Yolları (THY), bugün İstanbul Havalimanı’ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı’nda planlanan uçuşlar devam ederken, dün kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyordu. Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 18 seferin iptal edildiğini açıkladı.

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İstanbul’u etkisine alan kar yağışının ikinci gününde uçuş kısıtlamasına gidildiği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde her iki havalimanına iniş yapacak olan uçaklar pist temizleme çalışmaları nedeniyle havada kısa sürelerde bekleme yaparken, kalkış yapacak uçaklar ise de-icing sırasına girdi. Her iki havalimanından bugün yapacağı toplam 213 seferini iptal eden THY, yarın (12 Mart) için de İstanbul Havalimanı’ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. Ayrıca İstanbul Havalimanı’ndan dün kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuş planlanırken, 10.30 itibariyle bu uçuşlardan 211’i gerçekleşmişti.

PEGASUS'TAN 10-11 MART İPTAL OLAN SEFERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

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Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; pegasus resmi sitesinden ve mobil uygulaması aracılığıyla ya da çağrı merkezi üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Aşağıdaki linklerle bugün 12 Mart Cumartesi hangi uçuşların iptal edilidiğini görebilirsiniz. İşte, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli iptal olan uçuşlar bilgi ekranı...

İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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