İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

2. tur seçimleri tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilerek 13. cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın seçimi kazanmasından sonra AK Parti'nin seçim beyannamesi daha da merak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri evlilik kredisi oldu. Erdoğan yeni evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini müjdelemişti. Peki, evlilik kredisi başvuru şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak? Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, yaş sınırı var mı? İşte 150 bin evlilik kredisi başvuru detayları.