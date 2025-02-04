Yurt dışı IMEI telefon kayıt ücreti yükseldi. Yurt dışından getirilmiş ya da yurt dışında bulunan ve ülkeye gelecek olan cihazların IMEI kaydını yaptırmak gerekiyor. Cihaz yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra, en geç 120 gün içerisinde kayıt işlemini yaptırmak gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 2025 IMEI telefon kayıt ücreti 45 bin 614 TL'ye yükseltildi. Geçen yıl IMEI kaydı için ödenecek ücret 31 bin 692 lira olarak uygulanıyordu. Peki IMEI kaydı nasıl yapılır? İşte IMEI kaydı sorgulama işlemi.
IMEI kaydı nasıl yapılır?
T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
2025 IMEI Telefon kayıt ücreti ne kadar oldu?
2024 yılında IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak IMEI kayıt ücreti de Yeniden Değerleme Oranı nispetinde artırılacak. Ekim ayında açıklanan ve Yeniden Değerleme Oranı olarak hesaplanan 12 aylık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) yüzde 43,49 olarak kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte
Ocak 2025 itibarıyla ödenecek IMEI kayıt harç ücreti 45 bin 614 lira oldu.
e-Devlet IMEI kayıt sayfası ile yapılacak işlemler
Kendi adınıza veya çocuğunuz adına kayıt yaptırmak için sunulan seçeneklerden uygun olana tıklayın.
IMEI sorgulama nasıl yapılır?
Ayrıca IMEI numarası cihazın *#06# tuşlarına basılmak suretiyle öğrenilebilmektedir.
Maliye Bakanlığı IMEI online ödeme nasıl yapılır?
Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi seçildiği zaman açılan ekrana TC kimlik No, adı – soyadı, bulunulan il ve ilçe Vergi Dairesi Müdürlüğü adı, cep telefonu IMEI numarası bilgileri yazarak “ÖDE” butonuna tıklanır.
Açılan ödeme ekranına kredi kartı bilgilerinizi girip cep telefonunuza gelen kodu girdikten sonra online ödemeyi tamamlayabilirsiniz.
Banka ya da Vergi Dairesi uygulaması üzerinden ödeme tamamlandıktan sonra e-Devlet sayfasından “Ödememi Kontrol Et” butonuna tıklanır. Kayıt işleminin tamamlandığına ya da ödeme beklendiğine dair bir uyarı alabilirsiniz. Ödeme bekleniyorsa birkaç saat sonra tekrar kontrol ederek hala aynı sorunu alıyorsanız bankanız ile iletişime geçebilirsiniz. Kayıt tamamlandığı zaman ekranda “IMEI Numarası Kayıtlı” bilgisi çıkar.
IMEI kayıtsız kaç gün?
Cihaz yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra, en geç 120 gün içerisinde kayıt işlemini yaptırmanız gerekir.
IMEI kaydı kaç lira?
Yurtdışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için Ocak 2025 itibarıyla ödenecek harç ise 31 bin 692 liradan 45 bin 614 liraya yükseldi. yükseldi.
Yurtdışından gelen telefon pasaportsuz nasıl açılır?
Yurtdışından getirilen telefonların pasaport ibraz edilmeden açtırılması mümkün değildir. Ancak, yurtdışından açılmış olan telefonların Türkiye'de kullanıma hazır hale getirilmesi mümkündür. Bunun için, yurtdışında açılan telefonun kullanıma hazır hale getirildiğine dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.