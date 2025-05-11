SORU: Hangisi Robert De Niro'nun oyuncusu, Martin Scorsese'nin yönetmeni olduğu filmlerden biri değildir?

C EVAP: D: İngiliz Hasta





A: Taksi Şoförü

B: Sıkı Dostlar

C: İrlandalı

D: İngiliz Hasta





ATV'nin izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster? Yeni sezonun 1143. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Tüm dünyada da beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşam ekranlara gelen son bölümündeki zor soru ise izleyicilerin ilgisini çekti. Sosyal medyada da konuşulan sorunun doğru yanıtı internette araştırılırken, yarışmacının hangi cevabı verdiği de merak edildi. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun yanıtı.





Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.





Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?