Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir? 4 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı

ATV'nin izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster? 1142. yeni bölümüyle yeni sezonuna merhaba dedi. Dünyada da ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşam ekranlara gelen yeni bölümündeki zor soru ise izleyicilerin ilgisini çekti. Sosyal medyada da konuşulan sorunun doğru yanıtı internette araştırılırken, yarışmacının hangi cevabı verdiği de merak edildi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir? sorusunun doğru cevabı ve yarışmadan bilgiler yazımızda. İşte 4 mayıs milyonerdeki sorunun yanıtı.
SORU: Hangisi Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir?
A: Hürrem Sultan
B: Mahidevran Sultan
C: Kösem Sultan
Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.