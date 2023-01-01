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Salgın hastalıklardan korunmak için uzmanlar uyarıyor

Son yıllarda artan salgınlar birçok insanda uzun süreli ve sürekli tekrar eden hastalıklara sebebiyet vermekte. İnsanlar bu hastalıklardan korunmanın yollarını arıyor. Uzmanlar salgın hastalıklardan korunmak için kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması, maske kullanımı, mesafeye dikkat edilmesi ve yaşam ortamlarının düzenli olarak havalandırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki salgın hastalıklarından korunmanın yolları nelerdir? Nasıl beslenmek gerekir? İşte uzman görüşüyle sorunun cevabı.

11:51 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hastalıklardan korunma yolları

Hastalıklardan korunma yolları

Acıbadem Eskişehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hayati Yavuz, son günlerde ortalığı kasıp kavuran, okulları, işyerlerini boşaltan, hastaneleri dolduran yaygın hastalıklar hakkında önemli bilgiler verdi.

SALGIN HASTALIKLARDAN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR, HANGİ BESİNLERİ TÜKETMEK GEREKİR?

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hayati Yavuz, son günlerde hızlanarak yayılan salgın hastalıklardan korunmak için kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması, maske kullanımı, mesafeye dikkat edilmesi ve yaşam ortamlarının düzenli olarak havalandırılması gerektiğine dikkat çekerken; turşu, ev yoğurdu, ev tarhanası, boza gibi doğal probiyotikler ile ceviz, fındık, badem vs. tavuk suyu çorba, kelle paça, acı biber gibi gıdaların tüketilmesini tavsiye etti.

Hastalıktan korunmak için kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak, maske kullanımı, mesafeye dikkat edilmesi, yaşam ortamlarının düzenli olarak havalandırılması, hasta olanların bulaş süresince temaslı ve kalabalık ortamlara girmemesinin bulaşmayı azaltacağına dikkat çeken ve yüksek ateş, boğaz ve kas ağrıları, öksürük, halsizlik durumunda hekime giderek muayene ve test yaptırmak gerektiğine değinen Dr. Yavuz, “Hasta isek bulaş sürecinde okula, işe gitmemeliyiz. Vitaminler vücut direncini kısmen artırsa da hastalıktan tam olarak korumaz, diğer korunma tedbirleri uygulanmalı. Beslenmeye, soğuğa maruz kalmamaya, kalabalık, kapalı ve temaslı ortamlara girmemeye, zorunlu ise maske, ve mesafeye dikkat edilerek uzun süre geçirilmemesine dikkat edilmeli” dedi.

Dr. Yavuz tedavide ise genel semptomatik destekleyici tedavi; bol sıvı alımı; turşu, ev yoğurdu, ev tarhanası, boza gibi doğal probiyotikler ile ceviz, fındık, badem vs. tavuk suyu çorba, kelle paça, acı biber gibi bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalarla beslenmek gerektiğini ifade etti. Ayrıca hekim kararıyla tedavide; ağrı kesici, ateş düşürücüler, bazen antiviral ilaçlar, Streptokok A vakalarında ise antibiyotikler kullanılabildiğini söyledi.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN

Bu dört hastalık arasından sadece Streptokok A enfeksiyonunda antibiyotik verildiği konusunda uyarıda bulunan Dr. Yavuz şu ifadeleri kullandı:

“Diğer hastalıklarda semptomatik, destekleyici tedavi verilir. Unutulmamalı ki gereksiz antibiyotik kullanmak, mikropların direnç kazanmasına, bazen hastalık sürecinin uzamasına, barsak florasının bozulmasına dolayısıyla vücut direncini düşmesine neden olabilir.”

EN SIK RASTLANAN HASTALIKLAR

Acıbadem Eskişehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hayati Yavuz, son günlerde ortalığı kasıp kavuran, okulları, işyerlerini boşaltan, hastaneleri dolduran yaygın hastalıklar hakkında önemli bilgiler verdi. En sık rastlanan 4 hastalığı ‘Influenza A-B (grip)’, ‘RSV (Respiratuar sinsidyal virüs)’, ‘Covid19’ ve ‘Streptokok A’ olarak sıralayan Dr. Yavuz “Hastalıklar epey sık görülüyor, okullarda sınıflar neredeyse boş, işyerlerinde hasta sayısı çok, hasta olarak geldiklerinden bulaş ve hasta sayısı katlanarak artıyor. Bu dört hastalık adeta Mahşerin Dört Atlısı” diye konuştu.

Dört hastalığın da yüksek ateş, öksürük, boğaz ve kas ağrıları, halsizlik gibi ortak belirtileri olduğunu ifade eden Dr. Yavuz bu hastalıkları ayırt edebilmek için, “İnfluenza yani grip ani başlangıçlıdır, tablo hemen oturur. RSV ve Covid 19 hafif başlar, gittikçe ağırlaşır. Covid 19’da tat ve koku kaybı olabilir. Streptokok A’da ise boğaz ağrısı, yüksek ateş, bademcikte şişme ve iltihaplanma görülür” dedi.



#hastalık
#COVİD 19
#STREP A
#bulaşıcı hastalık
#salgın
#besin
1 saat önce
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Salgın hastalıklardan korunmak için uzmanlar uyarıyor
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