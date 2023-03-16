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Hatay İmsakiye 2023: Hatay Namaz Vakitleri

Hatay imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Hatay Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Hatay namaz vakitleri.

15:34 . 16/03/2023 Thursday
Yeni Şafak
Hatay namaz vakitleri

Hatay namaz vakitleri

Hatay namaz vakitleri ve Hatay Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı. Ramazan’ın ne zaman başlayacağı ve ilk sahur ve iftarını ne zaman yapılacağı belli oldu.

HATAY NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Hatay iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Hatay Ramazan imsakiyesi ve Hatay iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 YILINDA İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.

2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.



#Hatay
#Hatay imsakiye
#Hatay namaz vakti
#Hatay ezan saati
31 dakika önce
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Hatay İmsakiye 2023: Hatay Namaz Vakitleri
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