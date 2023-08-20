İngiltere Premier Lig'in 2. haftası dev bir maça sahne oldu. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı. Goller 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada Lisandro Martinez kendi kalesine golü attı. Tottenham - Manchester United maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize bakabilirsiniz.