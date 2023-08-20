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ÖZET | Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Hatayspor-Kasımpaşa maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

08:57 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hatayspor 0-0 Kasımpaşa / Maç sonucu-Özeti

Hatayspor 0-0 Kasımpaşa / Maç sonucu-Özeti

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Hatayspor ve Kasımpaşa dörder puana yükseldi. Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0 maç özeti

  1. 4.17'de oyunun durduğu sırada sahadaki oyuncular ve tribündeki taraftarlar alkışlarla 6 Şubat'ta depremde kaybedenleri andı, bazı taraftarlar sahaya çiçek attı.
  2. 6. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Kasımpaşa'dan Neto, bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
  3. 18. dakikada sol kanatta Engin Can Aksoy’un pasıyla topla buluşan buluşan Hatayspor'dan Fernandes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.
  4. 29. dakikada Engin Can Aksoy’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ Yıldırım topuyla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.
  5. 32. dakikada Dele- Bashiru'nun pasıyla ceza sahasına giren Görkem Sağlam, 2 rakibini çalımladı, daha sonra savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
  6. 36. dakikada Engin Can Aksoy'un sol kanattan altı pas içerisine ortaladığı meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis, uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
  7. 48. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası içerisine kestiği topa yükselen Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
  8. 62. dakikada topla ceza sahasına giren Dele-Bashiru'nun altı pas içerisine çıkardığı meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.
  9. 72. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içerisine çıkardığı topla buluşan Hodzij'in sert vuruşuyla top auta gitti.
  10. 90. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı korner atışında kaleci Gianniotis, topu çift yumrukla uzaklaştırdı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Hatayspor-Kasımpaşa ilk 11’ler

Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos, Bertuğ, Joelson

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall

Süper Lig puan durumu

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