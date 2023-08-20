Hatayspor 0-0 Kasımpaşa / Maç sonucu-Özeti
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Hatayspor ve Kasımpaşa dörder puana yükseldi. Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Pendikspor'u ağırlayacak.
Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0 maç özeti
- 4.17'de oyunun durduğu sırada sahadaki oyuncular ve tribündeki taraftarlar alkışlarla 6 Şubat'ta depremde kaybedenleri andı, bazı taraftarlar sahaya çiçek attı.
- 6. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Kasımpaşa'dan Neto, bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
- 18. dakikada sol kanatta Engin Can Aksoy’un pasıyla topla buluşan buluşan Hatayspor'dan Fernandes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.
- 29. dakikada Engin Can Aksoy’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ Yıldırım topuyla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.
- 32. dakikada Dele- Bashiru'nun pasıyla ceza sahasına giren Görkem Sağlam, 2 rakibini çalımladı, daha sonra savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.
- 36. dakikada Engin Can Aksoy'un sol kanattan altı pas içerisine ortaladığı meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis, uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
- 48. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası içerisine kestiği topa yükselen Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
- 62. dakikada topla ceza sahasına giren Dele-Bashiru'nun altı pas içerisine çıkardığı meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.
- 72. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içerisine çıkardığı topla buluşan Hodzij'in sert vuruşuyla top auta gitti.
- 90. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı korner atışında kaleci Gianniotis, topu çift yumrukla uzaklaştırdı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Hatayspor-Kasımpaşa ilk 11’ler
Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos, Bertuğ, Joelson
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall