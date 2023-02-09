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Hatayspor ligden çekildi iddialarına cevap geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig’den Yeni Malatyasporlu futbolcular deprem felaketini yaşadı. Atakaş Hatayspor'da Christian Atsu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktör Taner Savut hala enkaz altında. Kaleci Ahmet Eyüp’ün dün cansız bedenine ulaşıldı. Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, ligden çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Hatayspor ve Gaziantep FK, ligin geri kalanı için TFF'ye talepte bulundu. İşte haberin detayları.

10:31 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hatayspor

Hatayspor

Ülkemizde yaşanan depremler futbolu olumsuz etkilerken bu durumdan Süper Lig'de en çok zarar gören takımlar Hatayspor ve Gaziantep FK oldu. Hatayspor'un ligden çekilip çekilmeyeceği iddiaları gündeme gelmişti. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldı. Peki, Hatayspor ligden mi çekildi 2023? Hatayspor ligden çekildi iddiaları doğru mu, yanlış mı? İşte detaylar...

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, ligden çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Mustafa Özat, yaptığı açıklamada, "Allah'ım bize yardım etsin. Dualarınızı eksik etmeyin, her yerden ölüm haberi alıyoruz. Ligden çekilme ile alakalı bir durum söz konusu değil. Onu düşünecek durumda değiliz. Canımızla boğuşuyoruz. Öyle bir kararımız yok kim dedi böyle bir şeyi bilmiyorum. Biz canımızın derdindeyiz" dedi.

Hatayspor ve Gaziantep FK maçları nerede oynanacak?

Ülkemizde yaşanan depremler futbolu olumsuz etkilerken bu durumdan Süper Lig'de en çok zarar gören Hatayspor ve Gaziantep FK, ligin geri kalan kısmıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na taleplerde bulundu. Tesisleri zarar gören kulüpler, TFF'den öncelikle sığınma talep etti. Riva'daki tesisleri kullanmak isteyen, maçlarını da İstanbul ve yakın illerde oynamayı arzu eden iki kulübün bu talebi federasyon tarafından da olumlu karşılandı. Hatayspor ve Gaziantep FK sezon sonuna kadar Riva'yı kullanmak istediklerini ve maçları da o hafta boş olan İstanbul'daki statlar ya da Kocaeli ve Sakarya'da oynayabileceklerini belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrıca bu süreçte tüm masraflarının da karşılanması talep edildi.



#Hatayspor
#Gaziantep FK
#süper lig
1 saat önce
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Hatayspor ligden çekildi iddialarına cevap geldi
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