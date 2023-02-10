Hatayspor’un kalan maçları hangileri?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı. Büyükekşi, Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de 20 takımın mücadele edeceğini söyleyen Büyükekşi,​"Şu anda 19 takım var. Normalde 4 takım düşecekti. 3 takım gelecekti ve önümüzdeki yıl 18 takımla devam edecektik. 2 takımımızın çekilmesi halinde 2 takım düşecek. Aşağıdan 3 takım geleceği için, önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek." dedi.

Enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu ile ilgili olarak Büyükekşi, "Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır." şeklinde konuştu.