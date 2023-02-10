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Hatayspor Lig’den çekildi: İşte Hatayspor’un kalan maçları

Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'a ertelendiğini duyuran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor'un da ligden çekildiğini duyurdu. Hatayspor ligde 23. puanla 14. sırada yer alıyordu. Peki Hatayspor’un kalan maçları hangileri?

10:33 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hatayspor kalan maçları

Hatayspor kalan maçları

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı. Büyükekşi, Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek"

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de 20 takımın mücadele edeceğini söyleyen Büyükekşi,​"Şu anda 19 takım var. Normalde 4 takım düşecekti. 3 takım gelecekti ve önümüzdeki yıl 18 takımla devam edecektik. 2 takımımızın çekilmesi halinde 2 takım düşecek. Aşağıdan 3 takım geleceği için, önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek." dedi.

Christian Atsu enkazdan çıkarıldı mı?

Enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu ile ilgili olarak Büyükekşi, "Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır." şeklinde konuştu.

Hatayspor’un kalan maçları hangileri?

  1. Adana Demirspor-Hatayspor
  2. Hatayspor-Konyaspor
  3. Kayserispor-Hatayspor
  4. Hatayspor-Sivasspor
  5. Alanyaspor-Hatayspor
  6. Hatayspor-Karagümrü
  7. Beşiktaş-Hatayspor
  8. Hatayspor Ankaragücü
  9. Hatayspor-İstanbulspor
  10. Hatayspor-Fenerbahçe
  11. Hatayspor-Ümraniyespor
  12. Antalyaspor-Hatayspor
  13. Hatayspor-Galatasaray



#Hatayspor
#Hatayspor kalan maçları
#süper lig
11 dakika önce
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Hatayspor Lig’den çekildi: İşte Hatayspor’un kalan maçları
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