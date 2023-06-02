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Meteoroloji 3 bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı

İç Anadolu'nun kuzeyi, Marmara Bölgesi, İç Ege ve Göller Yöresi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji İzmir, Antalya, Muğla, Aydın için de kuvvetli yağış için uyarıda bulundu. İşte Hava durumuna ilişkin haberin detayları.

17:56 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise Balıkesir,
, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasında ve boğaz çevresinde etkili olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İzmir, Antalya, Muğla, Aydın hava durumu

İç Ege Bölgesi ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Manisa çevreleri ile
, Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
#İzmir
#Antalya
#Muğla
#meteoroloji
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Meteoroloji 3 bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı