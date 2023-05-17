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Hava limanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,50'sini, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı ise yüzde 44,89'unu aldı. Bu sonuçlara göre hiç bir aday 50+1’i bulamadığından ikinci tur seçimleri 28 Mart’ta yapılacak. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları yeniden kuruldu. 2. turda oy kullanma işlemleri, havalimanı ve gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak. Peki hava limanı ve gümrük kapılarında oylar ne zamana kadar kullanılacak? İşte detaylar.

15:25 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs'ta sandığa gitti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, adaylar seçilme yeterliliğini kazanamadı. Bu kapsamda Türkiye, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. İlk turda en yüksek oyu alan iki aday, Recep Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.

Hava limanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için oylar ne zaman kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları yeniden kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinlerinin kurulumu tamamlandı.

Havalimanına gelecek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemleri, İstanbul Havalimanı ve diğer gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayıp 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İstanbul Havalimanı'nda ne kadar oy kullanıldı?

Seçimin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışında yaşayan 18 bin 423 Türk vatandaşı oy kullanmıştı. Bu oylardan 18 bin 81 oy geçerli kabul edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 1, Sinan Oğan 417, Muharrem İnce ise 152 oy almıştı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi oy pusulaları nasıl olacak?

Oy pusulalarındaki sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgisini veren YSK Başkanı Ahmet Yener, şunları söyledi: "Sıralamalardaki adayların, bir önceki adayın yarışta devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklindedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, sayın Kılıçdaroğlu da ikinci sırada pusulada yer alacaktır."

İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?
İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin son kararı YSK verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan 2023 seçimlerinde geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Böylelikle 28 Mayıs’ta vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek. 2023 cumhurbaşkanı seçimi içi bu kez Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci tur seçiminde bu kez salt çoğunluk aranacak. İkinci tur 47 bin 523 seçmen ilk kez oy kullanacak. Peki ikinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek, seçimi kazanmak için ne kadar kaç oy almak gerekiyor? Yüzde 50+1’i alan mı yoksa en çok oyu olan mi ikinci turda kazanacak? İşte ikinci tur seçimi nasıl yapılacak? sorusuna ilişkin haberin detayları.

#İstanbul Havalimanı
#ikinci tur seçim
#seçim 2023
#gümrük kapısı
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