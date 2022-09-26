Bu hafta hava nasıl olacak? (26-30 Eylül MGM haftalık hava durumu bilgisi)

Yurt genelinde sıcaklıkların nasıl olacağı büyük merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. İstanbul'da bu hafta havanın güneşli olması bekleniyor. İşte 26-30 Eylül 5 günlük hava durumu tahmini...
BU HAFTA YAĞIŞ OLACAK MI?
Yeni haftanın ilk gününde Türkiye'nin genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile güney bölgelerde güneş bolca görülüyor. Orta ve kuzey kentlerde ise hava parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerine yükseldi. Denizlerde kuvvetli bir rüzgar beklenmiyor. Genellikle orta kuvvet ve altında esen rüzgar Güney Ege ve Akdeniz'de güney yönlerden esiyor.
26-30 EYLÜL MGM HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün bazı illerde beklenen hava durumu şöyle...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul için bugün güncel meteorolojik bir uyarı yok.
SALI GÜNÜNE KADAR ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ YOK
Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporuna göre, salı gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. 27 Eylül Salı günü Edirne ve Kırklareli'de havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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