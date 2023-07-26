El Nino etkisi Türkiye'de devam ederken, bir yandan da uzmanlar kuraklık uyarısında bulunuyor. El Nino, dünyanın birçok bölgesinde hava koşullarında değişikliklere neden olabilir. Örneğin, Güney Amerika'da kuraklığa, Avustralya'da sel ve tayfunlara, Afrika'da kuraklık ve aşırı sıcaklıklara, Asya'da yağışlarda artışa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'da kuraklık ve orta batı eyaletlerinde aşırı sıcaklıklara neden olabilir.

El Nino sıcakları Türkiye’yi ne zaman terk edecek?

El Nino kaynaklı sıcaklığın aşırı artışının, şiddetli yağışlar, kuraklık, su baskınları, orman yangınlarında artışa yol açabileceğini söyleyen Dr. Kesici, “Ülkemizde bu yıl yağışlar, bahar sonu ve yaz başlangıcında daha fazla ve karasız bir şekilde etkili olmaktadır. El Nino etkisi haziran içerisinde bilhassa İç Anadolu'da, Akdeniz'in belirli kesimlerinde uzun süren kararsız yağışlarla görüldü. Bu bağlamda rapor, bu tür olaylara hazırlanmak bağlamında ileriye yönelik planlamayı kolaylaştırmak için bir temel sunuyor" ifadelerini kullandı.

Havalar ne zaman serinleyecek?

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasına kadar artması ve hafta sonunda ise hissedilir derecede azalması bekleniyor. Ancak Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar ne zaman bitecek?

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını söyledi.

Mevcut aşırı sıcakların Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bizi etkileyen sistemler Afrika ve Basra Körfezi üzerinden gelen sistemler. Basra alçak basıncı ile Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerini etki altına alır. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ise tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İkisi birleştiği zaman tüm bölgeler sıcak havanın etkisi altına girmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Özdemir, dünyadaki nüfus ve göç artışına değinerek "Metropollerin büyümesi ve buna bağlı olarak fosil yakıtların kullanılmasından dolayı oluşan ısı adaları ve karbondioksitin sera etkisi yapması nedeniyle önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların artışını göreceğiz." dedi.

Meteoroloji hava durum tahminleri: Havalar nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Halen batı ve güney bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizden başlayarak etkisini artırması beklenmektedir. Çarşamba ve Perşembe günleri tüm Yurtta etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına bağlı olarak; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Hangi saatler arasında dışarı çıkmak sakıncalıdır?

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

El Nino nedir?

El Nino, dünya çapında hava koşullarında önemli değişikliklere neden olabilen güçlü bir iklim olayıdır. El Nino'nun etkilerinin ne olabileceğini bilmek, bu olaylara hazırlanmak ve etkilerini azaltmak için önemlidir.

Nino sıcaklıkları nasıl etkileyecek?

El Nino'nun sıcaklıkları nasıl etkilediğine dair bazı özel örnekler şunlardır:

Güney Amerika'da, El Nino kuraklığa neden olabilir. Bu, tarım ve hayvancılık için olumsuz sonuçlara yol açabilir ve ayrıca orman yangınlarının riskini artırabilir.

Avustralya'da, El Nino sel ve tayfunlara neden olabilir. Bu, can ve mal kaybına neden olabilir ve ayrıca altyapıyı da tahrip edebilir.

Afrika'da, El Nino kuraklık ve aşırı sıcaklıklara neden olabilir. Bu, gıda kıtlığına ve açlığa yol açabilir ve ayrıca sağlık sorunlarını da artırabilir.

Asya'da, El Nino yağışlarda artışa neden olabilir. Bu, sel ve taşkınlara yol açabilir ve ayrıca altyapıyı da tahrip edebilir.