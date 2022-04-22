Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Havamız başka çünkü halımız başka
ÖZGÜN HABERLER

Havamız başka çünkü halımız başka!

Türkiye’nin ilk makine halısı olarak tanınan Gümüşsuyu Halı, bu yıl 70. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Havamız başka çünkü halımız başka!
​Havamız başka çünkü halımız başka!

Yıllardır halı sektörünün en bilinen markası olarak hayatlarımızda yer edinen marka 70. yıl dönümünde de önemli bir çıkış gerçekleştirdi. "Havamız Başka Çünkü Halımız Başka" mottosuyla hazırladığı ve farklı yaşam tarzlarından ilham aldığı yeni lansman filminde, halının yaşam alanlarına kattığı tarzı ve konforu vurguluyor.

Havamız başka çünkü halımız başka!
Havamız başka çünkü halımız başka!

Modern duruşunu reklam filmiyle beraber yeni koleksiyonlarına da yansıtan Gümüşsuyu Halı, Esiliva, Tierrave Venitagibi bir çok yeni ürününü de yeni reklam filminde görücüye çıkarıyor.

Havamız başka çünkü halımız başka!
Havamız başka çünkü halımız başka!

Her tarz ve beklentiye uygun renk, model ve tasarım çeşidiyle üstün bir zenginlik sergileyen Gümüşsuyu Halı 2022 koleksiyonu, önceki nesillerde olduğu gibi gençlerin kalplerinde de yer edinecek gibi görünüyor.

Salmonella şüphesi

Salmonella şüphesi

İstanbul'da 'Kinder' denetimi yapıldı.
Eren Abluka başladı

'Eren Abluka' başladı

​İçişleri Bakanlığı operasyonun iki bölgede ilerlediğini açıkladı.
Gazzede İsrail protestosu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 7/24 görev yapıyor.

​Tesla'dan büyük çılgınlık: Robo taksiler yolda

​Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası konuştu.

​Cezai ehliyeti tam çıkmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.