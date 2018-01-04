Havlu Kenarı Örnekleri Hakkında Bilgiler

Artık eski klasik havlu kenarı örnekleri bir rafa kaldırıldı diyebiliriz. İşlediğimiz havlu kenarı örnekleri şimdi ışıldayan yaldızlı simli boncuklarla taçlandırıldı. Boncukları siz seçiyorsunuz işlemesini biz yapıyoruz. Neden içimize sinen bizi mutlu edecek tarzımıza uygun havlular kullanmak yerine eski klasik havlu kenarı örnekleri kullanalım ki? Artık o devir kapandı yeni modeller çok daha özel ve güzeldir.

Örnek Çeşitleri

Havlu kenarı örnekleri her geçen gün daha da yeni örneklerle taçlandırılabilir. Sonuçta Dünyamız üzerinde sayısız cisim sayısız şekil ve sayısız renk vardır. Bu çeşitler elimizde olduğu sürece üretimler de son bulmaz. Her zaman havlu kenarı örnekleri üretilebilir biçimdedir.

Örneğin şimdilerde eskisi gibi sadece nevresimlere havlu kenarlarına sıradan klasik havlu kenarı örnekleri kullanılmıyor. Yeni kullanılan örnekler havlunun evin hangi odasına yapıldığına göre değişiyor. Mesela çocuk odası için renk renk cıvıl cıvıl püsküllü oyalar havlu kenarlarına işleniyor. Aynı zamanda el yüz silmek, vücut kurutmak için kullanılmıyor, hediye paketi biçimde dekor olarak odanın bir kenarına asılabiliyor veya yatak baş ucuna da aynı şekilde koyulabiliyor. Banyodaki yüz havluları için yüzü tırmalamaması amacı ile sıkılık biraz daha az tutularak gevşek örülerek oluşturulur. Bu şekilde yüzü tırmalamayan havlu kenarı örnekleri size daha da rahatlık sağlar. Ebeveyn yatak odasında bulunan ebeveyn banyolarında eşlere özel renklerde işlenir havlu kenarları. Böylelikle havlular karışmaz ve herkes kendi kişisel eşyasına hakim durumda olur. Mutfakta kullanılan el havluları için de meyve sebze işlemeli havlu kenarları yapılabiliyor. Örneğin siz de istemez miydiniz havlunuzu astıktan sonra havlunun kenarındaki işlemelerde üzüm salkımları elma taneleri meyvelerin küçük figürleri olsun? Elbette isterdiniz böyle yaratıcı fikirler kimin hoşuna gitmez ki?

Dayanıklı Yapı

Havlu kenarı düzgün kullanımda özenle de kullanıldığı sürece uzun yıllar boyu ilk günkü gibi kalabilir. Tabi bunun yıkanması da bir o kadar önemlidir. Kaç derecede yıkanacağı ne kadar sürede yıkanacağı onun yıpranma süresinin de değişiklikler gösterebilir.

Örneklerin Yapımında Ne Kullanılır?

Elbette havlu kenarı örnekleri yapılırken sağlam ve kaliteli ipler kullanılıyor. İşlemelerde bir o kadar parlak ve renkli ipler kullanılıyor. En çok tercih edilen 2 adet ip çeşidi Naylon ve Şifon iplerdir. Bunlar oldukça sağlam ve işlemenin rengini karartmayan kalıcılığını sağlayan düzgün iplerdir. Üretici en çok bu ipleri kullansa da tabi bir çok ip çeşidinden de yapılabiliyor ama genel anlamda yukarıda da denildiği gibi en çok bu 2 çeşit ip kullanılıyor havlu kenarı örnekleri üretiminde .