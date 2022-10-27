Özgün Hayat Bugün 3 bölüm fragmanı
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Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı

Show TV’nin yeni dizisi Hayat Bugün, dün akşam 2. Bölümü yayınlandı. Her Çarşamba akşamı saat 20:00 ekran karşısına çıkan dizinin 2. Bölümde, Barış kanser olduğu gerçeğiyle yüzleşmiştir ancak bu hastalığın onu yavaşlatmasına asla izin vermeyecektir. Hastaneyi baştan yaratmaya, dönüştürmeye tam gaz devam eder, bu da onu Suzan’la karşı karşıya getirir. Dizi severler 3. bölümde neler olacağını merak ediyor. Hayat Bugün 3 Bölüm fragmanı ve 2. bölüm full tek parça haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayat Bugün 2. bölüm ful tek parça izle
Hayat Bugün son bölüm izle, yeni bölüm fragmanı

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki dizisidir. 2018 yapımı Amerikan dizisi olan New Amsterdam'dan uyarlanmıştır. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir paylaşmaktadır.

Hayat Bugün 2. bölüm ful tek parça izle

Hayat Bugün 2. bölümde neler oldu? Hisarönü hastaneye gelen ve “kırık kalp sendromu” olan bir hasta Derin ve Aras’a hem ilişkilerini hem inançlarını sorgulatırken, Ali Haydar ve Andaç bir çocuk hasta için tüm şartları zorlar ve hastane sınırları dışına bile çıkarlar. Finalde, tüm hastane üzücü bir şiddet olayıyla sarsılırken eski eşi Gizem’in dans gösterisine giden Barış’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

Hayat Bugün 2. bölüm ful tek parça izle

Hayata Bugün 3. bölüm fragmanı

Hayat Bugün konusu

Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

Kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak! Hayat Bugün diyebilmek, umutlanabilmek ve yeniden başlayabilmek için ise tek bir soru soracak; “Sizin için ne yapabilirim?”

Hayat Bugün oyuncuları
Hayat Bugün oyuncuları

Show TV Hayat Bugün oyuncuları

  1. Ulaş Tuna Astepe Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener
  2. Hazar Ergüçlü Doç. Dr. Suzan Mayer
  3. Tansel Öngel Doç. Dr. Aras Erdem
  4. Hande Doğandemir Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu
  5. Mert Denizmen Prof. Dr. Andaç Sağlam
  6. Şerif Erol Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov
  7. Ayşe Lebriz Berkem Ebru Soykan
  8. Olcay Yusufoğlu Gizem Altay Güvener
  9. Utku Ateş Mert Biçer
  10. Umay Anadolu Kaboğlu Dr. Azra Sert
  11. Ezgi Gör Ceylan

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