Hayat 1 Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
KÜLTÜR SANAT

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

"1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Anadolu Kültür Sanat Meclisi’nin katkılarıyla 14 - 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali
​1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali

"1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde kısa filmlerin yanı sıra panel, senaryo ve sinema atölyeleri, ücretsiz film gösterimleri takipçileriyle buluştu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN FESTİVAL EKİBİNE TEŞEKKÜR

Festivalin son gününde AK Parti İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ödül alanlara ödüllerini takdim etti. Böylesine bir festivalin yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Anadolu Kültür Sanat Meclisi'ne teşekkürlerini bildirdi.

Büyük bir katılımın gösterildiği "1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali"nde ödül alan filmler ve isimleri

1. Gümüş/Deniz Telek

2. Kuşçu/Celal Tombul

3.Servis/Ramazan Kılıç

Jüri özel: PembeKimlik/TolunayTekmek

Belediye özel: Fegere/ Cahit Kaya Demir

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali
MİT FETÖnün Meksika imamını paketledi

MİT FETÖ'nün Meksika imamını paketledi

FETÖ'cü ​Osman Karaca yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Saat işliyor

Saat işliyor

​Ankara'nın Washington tarafına verdiği süre salı akşamı doluyor.
İntikam yeni başladı

İntikam yeni başladı

Araca zarar verip yazdıkları not herkesi şaşırttı.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteorolojiden 4 bölge için sağanak uyarısı.
Göz gözü görmüyor

Göz gözü görmüyor

​İstanbullular güne aşırı yoğun sisle uyandı.
Rejim ve PKK yan yana

Rejim ve PKK yan yana

​Yeni Şafak, sınırın sıfır noktasından Ayn el-Arab'daki son durumu izledi.
İstanbul için<br>bir ilk olacak

İstanbul için
bir ilk olacak

​Bu yıl İstanbul'a gelen turistlerin İstanbul nüfusunu geçmesi bekleniyor.
Bakan Selçuk'tan<br>Albayrak'a ziyaret

Bakan Selçuk'tan
Albayrak'a ziyaret

​​Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret etti.
Barselona'yı<br>ateşe verdiler

Barselona'yı
ateşe verdiler

Katalan siyasilere verilen cezalar sonrasında başlayan olaylar hız kesmiyor.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Gecenin yıldızı 'Andone'

Gecenin yıldızı 'Andone'

Türk Telekom'daki gol düellosunu Galatasaray kazandı.
Suriye'yi konuştular

Suriye'yi konuştular

​ABD Başkanı Trump, görüşmeyi Twitter'dan duyurdu.
'Müsait olursa <br>oynatmak isterim'

'Müsait olursa
oynatmak isterim'

​Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması.
Takipteyiz!

Takipteyiz!

​Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilmeye' ilişkin yeni açıklama.
Sorumluluk ABD'de

Sorumluluk ABD'de

Erdoğan'dan Washington yönetimine net mesaj.
Suriye buluşması açıklaması

Suriye buluşması açıklaması

Üç lider, Erdoğan ile görüşmek istediğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.