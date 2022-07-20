1 milyon 61 bin kişiye üniversite yolu

ÖSYM, YKS sonuçlarının ardından kontenjanları da açıkladı. Üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 olacak. Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 428 bin 635, lisans programları için 408 bin 53, özel yetenek programları için 34 bin 134 olmak üzere toplam 870 bin 822 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 79 bin 928, lisans programlarına 89 bin 709, özel yetenek programlarına 4 bin 683 olmak üzere 174 bin 320 kontenjan ayrıldı. KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 4 bin 238, lisans programlarına 10 bin 632, özel yetenek programlarına 804 olmak üzere toplam 15 bin 674 kontenjan verildi. Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 770, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 870 olarak belirlendi.

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BAŞARI SIRASI DEĞİŞMEDİ

Öte yandan, tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması bu yıl da devam edecek. Buna göre tıp en düşük 50 bin, diş hekimliği 80 bin, eczacılık 100 bin, hukuk 125 bin, mimarlık 250 bin, mühendislik 300 bin, öğretmenlik 300 bin olarak belirlendi.

TIPTA KONTENJAN ARTTI

Kılavuza göre geçen yıl 17 bin 176 olan tıp kontenjanı 18 bin 362, 16 bin bir olan hukuk kontenjanı 16 bin 663’e, 68 bin 444 olan mühendislik kontenjanı 73 bin 237’ye, 7 bin 434 olan mimarlık kontenjanı ise 7 bin 558’e yükseltildi.