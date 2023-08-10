10 bin adım efsanesi çürütüldü: Uzun ömür için gereken rakam belli oldu

Uzmanlar, insanların sağlıklı olmaları için günde 10 bin adım yürümelerini tavsiye ediyor. Ama bu sayı bir kanun değil. Şimdiye kadar yapılmış en büyük analize göre, sağlığınıza fayda sağlamaya başlamak için her gün atmanız gereken adım sayısı düşünülenden daha az.

Günde 3 bin 967 adım yeterli

Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan çalışma, günde ortalama en az 3 bin 967 adım yürümenin herhangi bir nedenden ölme riskini azalttığını ortaya koyuyor. Günde 2 bin 337 adım atmak ise kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskini azaltıyor.

Felçten ölümlerde yüzde 7'lik bir azalmayla bağlantılı

Euronews'in haberine göre; Dünya çapında 17 farklı araştırmada 226 bin 889 kişinin katıldığı yeni analiz, ne kadar çok yürürseniz sağlık yararlarının o kadar arttığını gösterdi. Herhangi bir nedenden veya kardiyovasküler hastalıktan ölme riski, yürüdüğünüz her 500 ila 1000 ekstra adımda önemli ölçüde azalıyor. Günde 1000 adımlık bir artış, herhangi bir nedenden ölme riskinde yüzde 15'lik bir azalma ile ilişkilendirildi. Günde 500 adımlık bir artış ise, kalp hastalığı ve felçten ölümlerde yüzde 7'lik bir azalma ile bağlantılı bulundu. Kardiyoloji Profesörü Maciej Banach'a göre herhangi bir nedene bağlı ölümleri önemli ölçüde azaltmak için günde 4 bin 000 adım gerekiyor. Kardiyovasküler hastalıktan ölümleri azaltmak için ise daha da az adım atılması yeterli olabilir.

Efsane çöpe gitti

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta da konuya ilişkin Twitter'da bir video paylaştı. Küçükusta "10 bin adım efsanesi çöpe gitti. Kalpten ölmemek için en az 2 bin 337, herhangi bir sebebe bağlı ölümlerden korunmak için de günde en az 3 bin 967 adım atmak gerekiyor

'Kadınlar ve yüksek gelirliler aktif değil'

Hareketsiz bir yaşam tarzının kardiyovasküler hastalıklarda artışa ve daha kısa bir yaşama katkıda bulunabileceğine dair güçlü kanıtlar var. Araştırmalar, yetersiz fiziksel aktivitenin dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasını etkilediğini gösteriyor. Kadınlar ve yüksek gelirli ülkelerdeki insanlar yeterli miktarda fiziksel aktivite yapmıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yetersiz fiziksel aktivite, fiziksel hareketsizliğe bağlı yılda 3,2 milyon ölümle, dünyadaki en yaygın dördüncü ölüm nedeni" ifadesini kullandı.







