10 bin kişi tekbirlerle yürüdü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, önceki akşam ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. İlçedeki Kazım Karabekir Paşa Camisi’nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif’in ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı. İlahilerin okunduğu programda şehitleri anlatan gösteriler sunuldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesi ve kar yağışına aldırmayan yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen askerler “Vatan sana canım feda”, “Her şey vatan için” sloganları atarak yürüdü. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne geldi.

HER ŞEY VATAN İÇİN

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Sadullah Kılıç, Sarıkamış şehitleri anısına kar altında meşaleli yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, “Burada bulunmak bizim için bir şereftir. Şehitlerimiz bundan 105 yıl önce bu topraklar için mücadele etti, bugün onları anıyoruz” dedi. Sudenaz Cümşid ise soğuk havaya rağmen şehitleri anmak için yürüyüşe katıldığını belirterek, “Bugün Sarıkamış şehitlerimiz için kar altında yürüdük, onların yaşadıklarını hissetmeye çalıştık, çok üşüdük. Allah şehitlerimize rahmet etsin” diye konuştu. Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan “ruhunuz şad olsun” yazısını meşalelerle ateşledi.