Hayat 10 Kasıma hazırlık
AKTÜEL

10 Kasım'a hazırlık

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım'daki anma töreni için hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

205 kişilik ekip, 10 binlerce insanı ağırlayacak olan saray ve çevresinde ziyaretçilerin en rahat ve sorunsuz şekilde ziyaretini gerçekleştirebilmesi yoğun bir mesaiyle çalışıyor. Korumadan sağlık ve temizlik görevlilerine kadar tüm personel titizlikle o güne yönelik hazırlıklarını tamamlıyor. 10 Kasım'da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Hasbahçe'den geçerek sarayın II. Binek Salonu'na ulaşacak.

Halife Merdivenleri ile bir kat yukarı çıkacak ve Mavi Salon'a giriş yapacak. Daha sonra Atatürk'ün çalışma odası, hayata gözlerini yumduğu oda ve banyosunu ziyaret edecek. Ardından Pembe Salon ve Japon Salonu olarak adlandırılan bir sofadan geçerek alt kata inecek ve çıkışa ulaşacaklar. Dolmabahçe Sarayı'nı 10 Kasım 2018'de 80 bin kişi ziyaret etti.

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