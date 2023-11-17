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Hayat

10 Kasım’da Saat&Saat’ten ‘Yolundayız’ mesajı

Türkiye'nin Saatçisi Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılını 10 Kasım’da özel bir kurguyla anarak tarihi bir anı yaşattı. Bu unutulmaz an, duygu dolu bir açıkhava iletişimi ile taçlandı.

10:34 - 17/11/2023 Cuma
Diğer
Foto: Saat&Saat.

Foto: Saat&Saat.

Saat&Saat, "Senin yolundan giderken tek bir an var bizi durduran..." sözleriyle başlayan bu muazzam kurguyla Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük mirasına olan saygısını ve minnetini gösterdi. Film, 9:04:59'dan sonraki anı "hayat bizim için de durdu" mesajını izleyicilere yansıtarak, "tam da şu anda" mesajı ile şehrin birçok yerinde herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.



Saat&Saat, açtığı yolda durmadan yürüdüğümüzü vurgulayarak, #Yolundayız etiketi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu 10 Kasım’da sonsuz özlem ve minnetle andı.


Künye
Marka:
Saat&Saat
İçerik Oluşturucu Reklam Ajansı:
FCB Art Group
Uygulayıcı Prodüksiyon Ajansı:
Heybe Creative

Saat&Saat Hakkında:


1971 yılında temelleri atılan Saat&Saat, markalaşma sürecine 1994 yılında başlayarak dünya çapında tanınmış markaların Türkiye’deki dağıtım haklarını alarak müşteri memnuniyetini odak noktası olarak benimsemiş ve kaliteden ödün vermeden profesyonel bir yönetim anlayışıyla büyümesini sürdürmüştür. Perakende sektörüne 2006 yılında adım atan Saat&Saat, 2016 yılında Welder markasının tüm haklarını satın alarak, aynı yıl içerisinde Wesse markasını portföyüne dahil etmiştir. 2017 yılında Cerruti 1881 markasının Türkiye lisans anlaşmasını gerçekleştiren Saat&Saat, 2020 yılında Jacques Philippe markasını bünyesine katmış ve U.S. Polo Assn. markasının 34 ülkede üretim ve satış haklarını elde ederek global arenaya adım atmıştır. 2021 yılında MilanoXChange markasının haklarını da bünyesine katan Saat&Saat, Raymond Weil, Maurice Lacroix, Versace, Philipp Plein, Gc, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Fossil, Furla, Ted Baker, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas gibi dünya çapında ün kazanmış 30'dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmektedir. Saat&Saat, 165 mağazası ve 600 bayisiyle birlikte dünyaca ünlü saatleri 
üzerinden de saat tutkunlarının beğenisine sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin genelinde tek yetkili teknik servis hizmeti sunan Saat&Saat, sektörde bir öncü olarak tüm mağazalarda her marka saat için kapsamlı teknik servis desteği sağlamaktadır.

#Saat&Saat
#Türkiye
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