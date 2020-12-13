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Hayat 10 saniyede polise ulaşıyor
AKTÜEL

10 saniyede polise ulaşıyor: KADES uygulaması nedir?

10 saniyede polise ulaşıyor

Tehlike altındaki kadınların acil durumlarda kullanmaları için hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), sonuç vermeye başladı. Tehlike anında yardım butonuna basıldıktan 5-10 saniye içinde kişinin bilgileri polis birimlerine ulaşıyor. Polis, ihbarın içeriğine bakınca yardım isteyen kadının adını, soyadını ve adresini görebiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu uygulamayı yalnızca kadınlar, T.C. kimlik numaralarını paylaşarak cep telefonlarına yükleyebiliyor.
Bu uygulamayı yalnızca kadınlar, T.C. kimlik numaralarını paylaşarak cep telefonlarına yükleyebiliyor.

İçişleri Bakanlığı, kadınları olası tehlikelerden korumak ve kolluk kuvvetlerinin yardıma ihtiyacı olan kadınlara daha kısa sürede ulaşabilmesi için Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) hayata geçirdi. Bu uygulamayı yalnızca kadınlar, T.C. kimlik numaralarını paylaşarak cep telefonlarına yükleyebiliyor. Uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra kişinin adı, soyadı, cep telefonu bilgileri emniyet genel müdürlüğü sistemine paylaşılıyor. Gelen ihbar saniyeler içinde ilgili il müdürlüğü haber merkezine gönderiliyor.

Eski eşi tabancayla kapıya dayandı: KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
GÜNDEM
Eski eşi tabancayla kapıya dayandı: KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı

5-10 SANİYEDE HABER MERKEZİNDE

Geçtiğimiz günlerde uygulamayla Ayşe K. isimli bir kadının hayatının kurtarıldığı Antalya’da, KADES’in çalışma mantığını ve ihbarın ulaşma hızını görüntüledi. Uygulamayı yükleyen bir kadının telefonundan yapılan yardım çağrısı, 5 saniye sonra haber merkezindeki görevli polis memurlarının önündeki ekrana düştü. KADES ihbarları ‘öncelikli ihbar’ olduğu için diğer ihbarların üstüne çıkıyor. Görevli polis memurunun fark etmemesi ihtimali üzerine bu uygulamadan gelen ihbarlar alarm sistemiyle monitörde yanıp sönen bir uyarı ve ses ikazı veriyor.

HARİTADA KONUM BİLGİSİ ÇIKIYOR

  • Gelen uyarıda yardım isteyen kişiyle ilgili çok sayıda bilgi yer alıyor. Görevli polis memuru ihbarın içeriğine bakınca yardım isteyen kadının adını, soyadını, cep telefonunu ve adresini görebiliyor. Ayrıca açılan bir başka pencerede de ihbarın geldiği yerin konum bilgisi veriliyor. Haber merkezindeki polis memuru adrese en yakın noktada bulunan asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipleri adrese yönlendiriyor. Yardım isteyen kadınla ilgili bilgiler de polis memurlarıyla paylaşılıyor.
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